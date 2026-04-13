«Propofest»: imputaron a la médica «Tati» Leclercq por el robo de anestesia en el Hospital Rivadavia

El escándalo de las «Propofest» sumó hoy, lunes 13 de abril de 2026, un capítulo clave. Chantal «Tati» Leclercq, médica residente del Hospital Rivadavia, fue imputada por el presunto robo de anestésicos del stock público.

La investigación se disparó luego de que su jefe la delatara ante la asociación de anestesiólogos tras verla, supuestamente, drogada en el hospital, indicó Infobae. Ante la presión, Leclercq habría reconocido el consumo de un peligroso «cóctel» de sustancias: propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, todas drogas de uso estrictamente hospitalario.

Agujas en el lavadero: el chat que complica a «Tati» Leclercq

Mientras la Policía de la Ciudad allanaba su departamento en un exclusivo edificio sobre la Avenida Santa Fe, los vecinos recordaron un episodio que hoy cobra un sentido oscuro.

En mayo de 2025, el chat vecinal estalló por un hallazgo peligroso en el laundry (lavadero comunitario):

22 de mayo: un vecino encontró una aguja hipodérmica en el filtro de las secadoras y alertó al grupo: «Por favor, revisen los bolsillos».

un vecino encontró una aguja hipodérmica en el filtro de las secadoras y alertó al grupo: «Por favor, revisen los bolsillos». 25 de mayo: apareció una segunda aguja. «Es un peligro esto», reclamó otra vecina.

Leclercq, que formaba parte del multitudinario chat del edificio —donde las expensas superan los $450.000—, nunca hizo comentarios sobre los hallazgos.

La conexión con la muerte del anestesiólogo Zalazar

La situación de «Tati» es seguida de cerca por el fiscal Eduardo Cubría, quien investiga la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo hallado sin vida en febrero pasado con una vía conectada al pie.

Si bien Leclercq no está imputada por esa muerte, la Justicia la tiene en la mira tras descubrir que ella y su amiga, la también médica «Fini» Lanusse (ya procesada), llegaron al departamento de Zalazar junto a la hermana del fallecido apenas ocurrió el deceso. En los allanamientos realizados en su casa del country Santa Bárbara en Tigre, la policía la encontró con un cambio de look: se había teñido de rubio, un detalle que los investigadores siguen con atención.