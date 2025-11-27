Neuquén adhirió a la eliminación de retenciones a la exportación de petróleo convencional

El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves con el gobierno nacional el acta acuerdo para eliminar las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional. El mandatario se suma así a su par de Chubut, Ignacio Torres, quien hizo lo mismo la semana pasada. También se prevé que participe del acuerdo Claudio Vidal de Santa Cruz.

Por parte del gobierno nacional, estuvieron en la reunión el ministro de Economía, Luis Caputo; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el viceministro Daniel González y el presidente Cámara de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.



El mandatario destacó que el acuerdo, del que aún no se conoció la letra, «se suma al rumbo que marcamos con la Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional para impulsar un sector más competitivo y sostenible». Ese programa propuso una rebaja de Ingresos Brutos y la reducción de regalías del 15% al 12% a cambio de que las empresas mantengan las fuentes de empleo.



Neuquén consideró que la eliminación de retenciones «beneficiará ampliamente a las provincias productoras» y que Nación pidió que se reinviertan los fondos en la actividad.

«Hoy sumamos una nueva herramienta para consolidar ese objetivo central, permitiendo que las empresas reinviertan esos recursos y fortaleciendo así la actividad en toda la región».

Neuquén es la principal productora de crudo del país y aportó, en lo que va del 2025, el 65,5% del petróleo de Argentina. Solo un 5% es convencional, lo que equivalió a un promedio de unos 27.000 barriles diarios.