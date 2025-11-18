Nación anunció la quita de las retenciones a las exportaciones para el petróleo convencional

Chubut será la primera provincia alcanzada pro la rebaja de las retenciones a las exportaciones del convencional. (Foto: Gentileza)

El Gobierno nacional confirmó un cambio fuerte para la industria hidrocarburífera: la eliminación de las retenciones a la exportación del petróleo convencional. La medida fue anunciada tras una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El acuerdo apunta a preservar la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo mediante la baja a 0 de la alícuota de derechos de exportación a este tipo de petróleo, que hasta hoy es del 8%.

Según una estimación del gobierno, el sector del convencional genera un flujo de unos 60 millones de dólares anuales en concepto de retenciones a las exportaciones, que ahora se busca que sean reinvertidos para apuntalar la producción en caída.

Durante el encuentro también participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, quienes acompañaron la firma del acta que inaugura un esquema de “esfuerzos compartidos” entre Nación, provincias y empresas.

Según el entendimiento, el Estado nacional avanzará en la adecuación del régimen de exportación con la quita de retenciones al crudo convencional, mientras que Chubut ratificó que profundizará políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones, con el objetivo de sostener la competitividad de los yacimientos maduros.

Por su parte, las empresas se comprometieron a mantener la producción y cumplir los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad operativa.

Sostener las cuencas maduras

El acuerdo busca asegurar que la disminución de la carga fiscal tenga un correlato directo en mayor actividad, más equipos trabajando y reactivación de pozos en cuencas que requieren estímulos para sostener su declino natural por ser ya cuencas maduras.

En este marco, las inversiones priorizarán proyectos orientados a incrementar la producción convencional, mejorar la eficiencia operativa y sostener los niveles de empleo directo e indirecto que dependen de la industria en las regiones productoras.

El Gobierno destacó que esta iniciativa forma parte de una política más amplia para reducir la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles.

Precisamente ayer, Nación anunció la reducción a 0 de otro derecho a las exportaciones, en este caso de los lubricantes y aceites derivados el petróleo.

Con Chubut como provincia inicial, el esquema se extenderá al resto de las jurisdicciones productoras, buscando un marco federal que acompañe el desarrollo de la actividad convencional. Una medida, que claro está, marcará un contrapunto con el no convencional de Vaca Muerta.