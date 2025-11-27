Reunión clave: Figueroa se juntó con peronistas alejados de Cristina Kirchner antes de la renovación del Congreso

Este jueves hubo una reunión clave en pleno centro porteño previo a la renovación del Congreso. Un grupo de gobernadores que se alejaron de la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, se juntaron para lograr confluir una agenda legislativa: entre los invitados, estuvo el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. ¿Nace un interbloque?

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Salta y tuvo como anfitrión al mandatario de la provincia salteña, Gustavo Sáenz. Según informó La Nación, también arribaron Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Asimismo, estuvieron ausentes Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Al encuentro también asistieron Guillermo Andrada (senador), Fernanda Ávila (diputada), Fernando Monguillot (diputado) y Sebastián Nóblega (diputado) por Catamarca; Flavia Royón, ex secretaria de Energía de Alberto Fernández y senadora electa por Salta; Carlos D’Alessandro, diputado de Coherencia, y el senador Fernando Salino, por San Luis; la senadora jujeña Carolina Moises; y el diputado Oscar Zago (MID), exlibertario.

¿Avanza un interbloque en el Congreso?

Más allá de los asistentes, lo que más resaltó del encuentro fue la ausencia del gobernador Zamora, quien asumirá pronto como senador y manejará 10 bancas en el Congreso.

Su nombre quedó en medio de la disputa por la primera minoría en Diputados, ya que hoy el oficialismo cuenta con 91 escaños y compite con UP, que por el momento conserva 96. En caso de que llegue a romper o repartir bancas, podría arbitrar la futura composición de la Cámara baja.

“La idea es armar un interbloque para formalizar lo que ya hacemos en Diputados y en el Senado”, dijo por su parte el tucumano Jaldo.

Uno de los más interesados en formalizar este espacio es Sáenz, quien además de los legisladores de La Neuquinidad quiere confluir a los cuatro libertarios de Coherencia y los dos diputados del MID para conseguir mayor nivel legislativo bajo el nombre «País Federal».

Mientras tanto, desde el medio ya citado informaron que el gobernador de Neuquén «asistió al encuentro y se retiró rápido».

Previamente, desde el Gobierno provincial confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Figueroa está dispuesto a «negociar y consensuar» en conjunto, pero que no se integrará a ningún interbloque. «Se va a trabajar como en Diputados, La Neuquinidad va a tener su bloque aparte», aclararon.

Por el momento, sin Gildo Insfrán (Formosa) ni Ricardo Quintela (La Rioja), que seguirán en UP, el resto de los gobernadores del Norte Grande reuniría unos 21 diputados, a los que se sumarían los del jujeño Carlos Sadir (UCR), más cercano a este bloque que a Provincias Unidas.