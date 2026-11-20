Chos Malal vuelve a encontrarse con una de sus celebraciones más representativas. La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción ya comenzó y, durante este fin de semana, será escenario de un encuentro que reúne gastronomía, música, danza y tradición.

Las familias llegaron al predio de la Estación de Agrozootécnica con sus reposeras listas para disfrutar de tres días a pura cultura. La fiesta se vive en distintos rincones, no solamente frente al escenario: también en las conversaciones, las mesas compartidas y los encuentros que se repiten año a año.

Uno de los grandes protagonistas es, por supuesto, el chivito al asador. Alrededor del fuego se concentra buena parte de la atención. La preparación requiere tiempo, experiencia y conocimiento de las brasas. Francisco Matzen es uno de los asadores que llegó de Zapala para participar del evento.

Para Pancho no existe una fórmula secreta para conseguir una buena cocción. «No existe una técnica para preparar el chivito, sino el amor que uno le pone. Te tiene que gustar«, afirmó.

Francisco Matzen, asador.

En su caso, la experiencia también está en saber leer cada ejemplar y adaptar el fuego. No todos los chivitos tienen el mismo peso y eso modifica los tiempos.

Según contó, durante esta edición trabaja con animales de entre nueve y 13 kilos, por lo que debe regular la intensidad de las brasas y prestar atención a cada uno. La salmuera es otro de los recursos que utiliza durante la preparación.

El asador aseguró que se asarán más de 150 chivitos. «Espero que la gente nos acompañe», expresó.

La fiesta también convoca a quienes llegan desde otros lugares y a los que la incorporaron a sus propias costumbres. Entre el público hay visitantes que viajan para acompañar a sus seres queridos y compartir las distintas propuestas.

Una familia oriunda de Corrientes, que vive en el pueblo desde hace tres años, asiste por segundo año consecutivo. «Tengo 22 años y vine a ver a mi hermana que baila en la agrupación Centenario«, contó Candela.

Para Karen, en cambio, la Fiesta del Chivito es un encuentro al que vuelve desde chica, cuando iba junto a sus padres. Hoy sigue disfrutando especialmente de la propuesta musical y de las noches de baile.

Esta vez, la salida tiene un condimento especial: «Lo que más me gusta son los músicos que vienen de noche. Vamos a bailar y eso. Estamos de padres solteros, así que hay que aprovechar», contó.

Así Chos Malal comienza a reunir a sus primeros asistentes en una tradición que se transmite de generación en generación. Durante todo el fin de semana, la Fiesta del Chivito volverá a reunir esas historias alrededor de una identidad que vive en el norte neuquino.