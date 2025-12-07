Neuquén apura el alquiler de aviones hidrantes para el verano: costarán casi $17.000 millones

Los aviones hidrantes que el gobierno de Neuquén busca alquilar para llevar a las zonas afectadas por incendios forestales deberían estar operativos antes de fin de año, según adelantaron fuentes oficiales esta semana a Diario RÍO NEGRO.

La licitación se anunció en septiembre y la apertura de sobres se concretó el pasado 14 de noviembre, cuando inició el proceso de análisis de las ofertas con el objetivo de elegir la más conveniente para el Ejecutivo.

De acuerdo a lo que mencionó el pliego, la Provincia demandó el alquiler y la operación de dos aeronaves hidrantes terrestres, una aeronave hidrante anfibia y un helicóptero semipesado biturbina con helibalde, destinados a prevenir y combatir los incendios forestales, especialmente en la zona de cordillera y precordillera.

El monto del alquiler se estableció en $16.967.250.000, para que estén operativos por cinco meses, hasta marzo de 2026.

Fin de año, el plazo para los aviones hidrantes que alquilará Neuquén

Ante la consulta de este medio, desde el ministerio de Seguridad, la cartera que lanzó la licitación, indicaron que el proceso de revisión ya finalizó y que ya «está todo listo» para concretar la contratación, que se dará a conocer por medio de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa en los próximos días.

Señalaron, además, que las aeronaves tendrían que estar disponibles antes de fin de año, ante la premura del verano y la sequía que desde el invierno afecta a buena parte de la provincia.

La licitación exigía a los oferentes constituir un domicilio en la provincia, estar inscriptos en el padrón oficial de proveedores y afianzar las propuestas con un importe igual al 10% de la oferta realizada.

El alquiler se ordenó por 300 horas mínimas totales para las cuatro aeronaves, aplicando el concepto de «servicio mensual de aeronave» por 60 horas mensuales. «Dichas horas mínimas serán abonadas en su totalidad, en concepto de disponibilidad y afectación exclusiva de las aeronaves al servicio, aun cuando no sean efectivamente voladas», precisó la convocatoria oficial.

Aviones hidrantes para combatir el fuego en Neuquén: cómo será la operación

El Gobierno estableció como principal base operativa para los aviones al aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes, aunque se aclaró que la autoridad de aplicación, que será la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, estará capacitada para «disponer el redespliegue» de los aparatos «en función de las necesidades operativas a otras locaciones dentro del territorio provincial».

La terminal sanmartinense será complementada por un grupo de bases alternativas. Se trata de los aeropuertos de Neuquén capital, Zapala, Loncopué, Chos Malal, Rincón de los Sauces y Cutral Co. El listado también incluyó al aeropuerto de Bariloche y al de El Bolsón, en Río Negro.

El despliegue, por otra parte, será ordenado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que se comunicará con el prestatario del servicio previo al inicio de las operaciones aéreas.

La provincia anunció la incorporación de medios aéreos en medio de una compleja situación hídrica, a la que se suma el reciente antecedente del incendio en el Valle Magdalena del parque nacional Lanín.

Ese episodio fue descrito como uno de los más dañinos desde que se tiene registro en Neuquén, afectando cientos de hectáreas de bosque y pastizales naturales, muchos de ellos utilizados por productores y comunidades.