Neuquén confirmó cuántos aviones hidrantes alquilará para combatir incendios el próximo verano

El gobierno de Neuquén anunció que licitará la incorporación de al menos tres medios aéreos destinados al combate de incendios en la provincia. El objetivo es sumar recursos de cara a la próxima temporada de verano, en el contexto de la fuerte sequía que atraviesa la región, sobre todo, la zona andina.

Así lo comunicó este lunes el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El funcionario acompañó al gobernador Rolando Figueroa, un grupo de intendentes y otros integrantes del gabinete en la entrega de equipamiento para la Policía y su división de bomberos, en un acto realizado en horas de la mañana.

Combate de incendios en Neuquén: cuántas aeronaves saldrán a alquilar

La intención es obtener, por lo menos, dos aviones hidrantes y un helicóptero. Sería por medio de una modalidad de «alquiler» de horas de vuelo, adjudicadas luego de un proceso de licitación cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Neuquén, vale recordar, viene de atravesar uno de los veranos más complejos de su historia en cuanto a incendios. El de mayor magnitud, que se dio en la zona del Valle de Magdalena, afectó miles de hectáreas del parque nacional Lanín, sobre la cordillera de los Andes.

El acto se realizó esta mañana en la Jefatura de la Policía. Foto: Cecilia Maletti.

Nicolini precisó que la provincia no cuenta con aviones hidrantes propios. Indicó que, actualmente, el sistema de emergencias solo posee una flota de helicópteros, que, si bien se pueden adaptar al transporte de agua, no son suficientes para garantizar una capacidad de respuesta adecuada.

Qué pasa con la ley de Manejo de Fuego en Neuquén

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el titular de Seguridad también habló de la ley para crear un Sistema Provincial de Manejo del Fuego que Figueroa envió a la Legislatura en marzo pasado y todavía no cuenta con despacho unificado para votarse en el recinto.

Al respecto, indicó que el proyecto continúa «su trámite normal» y que la eventual sanción, planteada inicialmente para la antesala del verano, responderá a «los tiempos de los legisladores y las comisiones».

De todas formas aseguró que el Gobierno sigue «trabajando» para anticiparse a las situaciones de emergencia. En concreto, dijo que lo está haciendo con la entrega de equipamiento y el fomento de capacitaciones para el personal.

Dos nuevas unidades de bomberos para la Policía

El acto de esta mañana se realizó en la Jefatura de la Policía neuquina. Además del mandatario y su ministro de seguridad, estuvieron presentes el intendente capitalino Mariano Gaido, el intendente de Zapala, Carlos Koopman; y la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, entre otros funcionarios.

Allí se formalizó la entrega de equipamiento por más de 1.200 millones de pesos para la fuerza de seguridad, en especial para su división de bomberos. En total, recibió cuatro minibuses, siete pick ups 4×4, 51 mangueras aptas para trabajar en incendios, 6 mantas ignifugas, 21 reductores, 22 lanzas para el fuego, dos equipos hidráulicos para el rescate de vehículos y dos tijeras multipropósito.

Durante el encuentro también se anunció la creación de dos nuevas divisiones de bomberos de la Policía. Estarán ubicadas en Villa Traful y Manzano Amargo, que se sumarán a las ya existentes en Neuquén capital y Zapala.

En un primer momento, ambas dependencias se nutrirán del personal disponible en el resto de la división. Luego se incorporarán agentes propios, para los cuales se lanzó un curso de capacitación. Los primeros graduados, adelantó Nicolini en diálogo con los medios, se conocerían antes de fin de año.