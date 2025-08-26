Un «verano difícil» en Neuquén apura los trazos de la ley de Manejo de Fuego

La Legislatura de Neuquén debe resolver aún los trazos finales de la ley para crear el Sistema Provincial de Manejo de Fuego y llegar con nuevas medidas de prevención frente a un «verano seco» que podría traer nuevos incendios forestales. La temporada estival «va a ser difícil» en Neuquén, anticipó el gobernador Rolando Figueroa, quien ya puso a trabajar a la secretaría de Emergencias en la coordinación de acciones con sus pares de Río Negro y Chubut.

Los diputados tienen el proyecto que envió el Ejecutivo desde marzo y aún no lograron dar con un despacho unificado para llevar al recinto.

Por la comisión de Ambiente que preside Gisselle Stillger (Arriba) ya pasaron varios invitados y enviaron respuesta a pedidos de informes la Sociedad Rural, comunidades mapuche, asociaciones civiles y, más recientemente, la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

La nota que envió el organismo nacional a la Legislatura en junio fue el último movimiento que tuvo el expediente hasta ahora. Allí, la dirección de Prevención y Mitigación de la AFE destacó el «enfoque integral» de la propuesta de creación del Sistema Provincial de Manejo de Fuego por incluir la prevención, presupresión, supresión y restauración de áreas afectadas e incluso la sanción de las conductas que generen incendios en áreas forestales y rurales en el ámbito provincial.

Sin embargo, pidió considerar «mecanismos de financiamiento para el funcionamiento general y para la respuesta puntual en eventos». La ley prevé la creación de un Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental que se financiará, entre otros aportes, con una «contribución voluntaria» de los propietarios de tierras rurales, por ahora muy resistida por la Sociedad Rural.

También incluirá lo recaudado por multas, el dinero que se destine del presupuesto provincial de Neuquén y «aportes especiales de Nación».

La AFE pidió en la nota que envió a los diputados que también observen la normativa de alcance nacional y de presupuestos mínimos mediante las cuales se estructura parte de los apoyos y acciones entre las jurisdicciones. Entre ellos, el decreto 225/2025 de creación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la ley 26.815 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la ley 22.351 de Administración de Parques Nacionales.

Stillger dijo a Diario RÍO NEGRO que estiman que en septiembre se pueda llegar a una redacción del proyecto que considere las observaciones y pedidos de modificación. Mientras tanto, la comisión tiene en agenda una eventual invitación al presidente de Corfone, Jorge Lara, para que también dé su opinión sobre la iniciativa.

En paralelo al avance en la Legislatura, el gobierno provincial ya inició gestiones con sus pares de Río Negro y Chubut en un proyecto para la conformación de un Comando Conjunto Patagónico destinado a la prevención y combate de incendios forestales. Figueroa dijo que el objetivo es «encarar un verano que va a ser difícil» y en el que se conjugarán las altas temperaturas con falta de lluvias.