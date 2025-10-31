Neuquén capital presentó un presupuesto “histórico” para 2026 con superávit del 42%

El municipio de Neuquén presentó este último día de octubre el presupuesto municipal 2026, que asciende a 557.000 millones de pesos. La jefa de Gabinete, María Pasqualini, definió el plan financiero como un “presupuesto histórico”, al resaltar que el superávit —la diferencia entre ingresos y gastos operativos— pasó del 33% al 42% en los últimos seis años.

Pasqualini remarcó que las obras públicas proyectadas para el próximo año se financiarán sin deuda y con recursos propios, un punto que el Ejecutivo capitalino considera central para sostener la autonomía económica municipal. Entre las prioridades se destacan la construcción del parque solar, la ampliación de la avenida Mosconi y el incremento del apoyo a los emprendedores locales.

Sexto año consecutivo con superávit

El subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, señaló que por sexto año consecutivo, y en coincidencia con la gestión del intendente Mariano Gaido, el municipio proyecta un superávit financiero. Para 2026, el excedente estimado alcanzará el 42% de los ingresos, equivalente a 229.761 millones de pesos.

En relación con el presupuesto de este año, el funcionario del gabinete de Mariano Gaido, dijo que equivalía a un aumento del 34% en función de las pautas que fijó el presupuesto de Javier Milei y el de Rolando Figueroa para el mismo período.

Dutto detalló que los bienes y servicios representarán el 31% del gasto total, mientras que el personal municipal absorberá el 25%, unos 140.000 millones de pesos. Aclaró que hace seis años no se incrementa la planta de 3.100 empleados, lo que contribuye a mantener el equilibrio fiscal sin afectar los servicios esenciales.

Nuevas obras estratégicas para la ciudad

Durante la presentación, Pasqualini precisó que en 2026 se iniciará la obra de la calle Mosconi, actual ruta nacional 22, que será ampliada a cuatro carriles por mano e incluirá un gran pluvial subterráneo. También se proyecta el shopping a cielo abierto en el Bajo y un puente en la península Hiroki, entre otras intervenciones urbanas.

El acto se realizó en el subsuelo del edificio municipal, con la ausencia del intendente Mariano Gaido y del secretario de Finanzas Fernando Schpoliansky, ambos de viaje oficial.

Incentivos fiscales y servicios municipales

Dutto explicó que el superávit representa los fondos que se destinan a obras públicas una vez cubiertos los salarios, los servicios y los subsidios. El funcionario detalló que el subsidio al transporte urbano cuesta alrededor de 4.000 pesos por pasaje, mientras que el usuario paga solo 1.140 pesos. También destacó la calidad del servicio de recolección de residuos, que funciona seis días a la semana con cobertura total en la ciudad.

Además, el municipio anunció un programa de descuentos que funcionará desde este lunes hasta el 15 de diciembre, destinado a quienes se registren en la página web municipal. Los beneficios irán del 10% al 100% de descuento en los tributos municipales, según el cumplimiento y la situación de cada contribuyente.