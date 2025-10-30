El equipo económico de Gaido presenta el presupuesto

La presentación del ejercicio 2026 será en el auditorio del subsuelo de la municipalidad de Neuquén (foto archivo Matias Subat)

La municipalidad de Neuquén presentará el viernes el presupuesto 2026, con números que se mantienen aún en reserva, aunque versiones extraoficiales aportaron que el incremento respecto del 2025, será cercano al 34%. El jefe comunal adelantó a Diario RIO NEGRO que tendrá un componente mayor de obra pública que el ejercicio anterior.



El detalle de la planificación prevista para 2026 estará a cargo de la jefa de Gabinete, María Pasqualini y de la intendenta a cargo, Claudia Argumero, ya que el intendente Mariano Gaido se encuentra fuera del país.

En 2025, el presupuesto alcanzó los 408.000 millones de pesos, en tanto versiones extraoficiales cifraron el nuevo cálculo en unos 550.000 millones para 2026. El detalle de obra pública será con el gabinete económico, en el auditorio del subsuelo de la municipalidad de Neuquén.

“Llevamos 70 meses de superávit desde que comencé la gestión y este será el presupuesto con mayor porcentaje destinado a la obra pública”, dijo el jefe comunal, en diálogo con RIO NEGRO.

Gaido integró la comitiva del gobernador Rolando Figueroa en Brasil, que visita la feria del petróleo que se lleva a cabo en Río de Janeiro. El evento Oil&Gas será en un centro de convenciones alejado del sector convulsionado por los operativos gobernamentales para frenar la actividad narco, se indicó.

“Vamos para acompañar a las empresas neuquinas”, dijo Gaido, en la Offshore Technology Conference (OTC) de Brasil. Agregó que su viaje oficial continuará luego en Barcelona, en respuesta a una invitación realizada en abril para participar en noviembre del cónclave de municipios digitales y nuevas tecnologías.



Las obras del 2026

“Neuquén es un ejemplo en el país, tenemos previsto destinar un 42% del presupuesto en obras. Somos eficientes con la finalidad de hacer: los recursos se van a obras”, sostuvo el jefe comunal.

Unas 3.000 cuadras de asfalto, nuevos loteos, la finalización de los paseos costeros, la modificación del ingreso norte de la ciudad desde la avenida Raúl Alfonsín, el tercer módulo del Polo Científico Tecnológico y las conexiones viales desde la bajada de Maida, serán parte de las inversiones en obras para 2026, dijo.

La avenida urbana Enrique Mosconi estará en el ejercicio 2026 en dos tramos. El primero planificado será entre Linares y Gatica, pero se agregó a la obra pública prevista el sector de ingreso, desde los puentes carreteros hasta Saturnino Torres, adelantó Gaido.