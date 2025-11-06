Neuquén compactó más de 1.200 vehículos secuestrados para liberar espacio y reducir el impacto ambiental

Más de 1.200 vehículos secuestrados en distintos operativos viales fueron compactados por el Ministerio de Seguridad de Neuquén, en el marco de un operativo que busca ordenar los predios policiales y reducir el impacto ambiental generado por el abandono de automóviles y motocicletas.

En total, se desguazaron 1.230 unidades, de las cuales 230 eran automóviles y 1.000 motocicletas, lo que implicó el retiro de 20 camiones con material ferroso resultante del proceso.

El procedimiento se realizó en el predio de la División Tránsito, inaugurado en 2012, donde nunca se había concretado una compactación de tal magnitud. Desde la cartera de Seguridad destacaron que la iniciativa permitió liberar espacio, ordenar las instalaciones y dar un destino sustentable a los restos metálicos.

El titular de Seguridad provincial valoró el trabajo conjunto de la Policía y aseguró que el operativo fortalece la gestión

Durante la supervisión del operativo, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, resaltó el trabajo conjunto de las áreas operativas y logísticas de la Policía, y aseguró que «estas acciones reflejan una gestión que avanza en la recuperación de espacios, en el cuidado del ambiente y en el ordenamiento institucional».

Además, Nicolini indicó que la Policía provincial continúa retirando vehículos siniestrados y abandonados en rutas de Neuquén, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.

El proceso forma parte de una política integral de gestión ambiental y seguridad pública, que apunta a optimizar los espacios policiales, promover el reciclado de materiales y garantizar un entorno más seguro y sustentable.