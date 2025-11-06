«Gran potencial»: Neuquén prepara un corredor para atrapar grandes inversiones en data centers

El gobierno de Neuquén presentó este jueves el diseño de un corredor o una «microregión» para atraer grandes inversiones en data centers, los centros de procesamientos de datos que son cada vez más demandados de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en diferentes industrias.

El lanzamiento estuvo a cargo del ministro de Planeamiento, Rubén Etcheverry, quien aseguró que la provincia «tiene un gran potencial» en el desarrollo de esta actividad que todavía es incipiente en el país, pero que tuvo la novedad, hace unas semanas, de un anuncio de inversión de la firma Open IA, la misma que lanzó Chat GPT.

La disertación del funcionario se dio durante el Tech Day, un evento organizado por la Provincia que reunió especialistas, profesionales y académicos vinculados a la IA, la gestión de ciudades inteligentes, la modernización digital, la conectividad y los data centers.

Data centers y su potencial en Neuquén: «Tenemos un montón de condiciones»

En el auditorio de la Casa de Gobierno, Etcheverry destacó el potencial de la provincia y dijo que, aunque se debe manejar con «prudencia», Neuquén «reúne un montón de condiciones» para recibir instalaciones dedicadas al procesamiento de datos.

El evento Tech Day había sido reprogramado en octubre. Foto: Florencia Salto.

Según explicó, este tipo de inversiones exige una rigurosa serie de requisitos, muchos de los cuales están presentes en la provincia. Mencionó la conectividad, el costo de la tierra, la infraestructura disponible y el clima, al que destacó como una de las grandes ventajas de la región patagónica. «Se busca un clima frío y seco, acá lo tenemos«.

Para aprovechar esas condiciones, dijo que se realizó un estudio desde la Provincia, implementado a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), con el fin de definir las mejores locaciones para instalar data centers.

Comentó que a partir de ese relevamiento se definió una «microregión núcleo», no solo factible para esta clase de desarrollos tecnológicos, sino también para la instalación de empresas dedicadas a la computación cuántica, cuyos procesos y necesidades de energía son similares a los de la inteligencia artificial.

La región o corredor va desde la zona de influencia de Vaca Muerta y llega hasta el río Limay, a la altura de Arroyito. El diseño se hizo en función de las fuertes de energía disponibles, el insumo clave de todo el proceso.

«Uno de los sitios elegidos naturalmente es Tratayen, con el gas más neteado de carbono posible. También está lo que se conoce como Senillosa Norte, con energía solar y eólica, y la zona de Arroyito y Chocón, donde tenemos energía hidroeléctrica», precisó el ministro provincial.

Destacó que esos sitios tienen «numerosas ventas y beneficios» respecto a otros puntos del país, pero también en comparación «con otras localizaciones de la Patagonia».

«Estamos convencidos de que hay una gran coincidencia entre esas grandes inversiones y Neuquén para que pueden venir a la provincia», agregó.

Tech Day en Neuquén: un evento centrado en inteligencia artificial

La actividad en la que disertó comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 15, con charlas y disertaciones sobre modernización, digitalización e inteligencia artificial, entre otros temas. Uno de sus principales oradores fue Facundo Díaz, CEO y fundador de /q99, una sturtup que busca explorar las posibilidades de la computación cuántica en Argentina y el territorio neuquino.

Durante la cita el Gobierno también lanzó el portal provincial NQN + Ágil, presentado como «un espacio de recepción de inquietudes de los ciudadanos sobre gestiones y trámites ante la administración provincial». Además, se firmaron convenios con los municipios Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Vista Alegre en materia de integración digital.