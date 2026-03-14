Efecto Vaca Muerta: Neuquén exportó 19% más en 2025 y ya es la cuarta provincia del ranking nacional
Los envíos de petróleo representaron casi 97% de lo que exportó la provincia durante el año pasado. El ranking nacional y la comparación con el resto de la Patagonia.
Neuquén fue la cuarta provincia que más exportó en dólares en 2025. Así lo reveló un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el desempeño de los envíos al exterior distrito por distrito el año pasado.
De acuerdo a ese estudio, la jurisdicción que capitaliza a Vaca Muerta registró exportaciones por 4.534 millones de dólares, un salto del 18,8% respecto a lo que había sucedido en 2024, el primer año de Javier Milei como presidente.
Río Negro consolida su perfil exportador
Petróleo y gas, claves para el número final
El Indec divide su análisis en cuatro categorías: productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustibles y energía.
Como era de esperarse, el rubro que representó casi la totalidad de las operaciones en Neuquén fue el de combustibles y energía.
Es que los envíos vinculados a los hidrocarburos fueron el 96,7% de lo que exportó la provincia durante 2025, con un monto de 4.382 millones de dólares.
Si se realiza un desglose aún más profundo, se puede observar que el 96,4% de todo lo comercializado fue petróleo crudo, gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos. El petróleo crudo, por caso, aportó 3.808 millones de dólares.
Por su parte, las exportaciones vinculadas a las manufacturas de origen industrial alcanzaron los 68 millones de dólares, mientras que los despachos con productos primarios acumularon 61 millones de dólares y las manufacturas de origen agropecuario 23 millones de dólares.
Los cuatro rubros, además, experimentaron un crecimiento en comparación con 2024.
Las exportaciones de combustible y energía aumentaron 19,1%, las de manufacturas de origen industrial un 1%, las de productos primarios un 9,2% y las de manufacturas de origen agropecuario un 60,4%.
El destino de los envíos y la posición de Neuquén a nivel nacional
Los países de América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México-representaron el principal destino de los envíos con un total de 2.001 millones de dólares. Detrás se ubicaron los mercados de América Latina, con 1.699 millones de dólares.
A nivel nacional, Neuquén se posicionó como la cuarta en el ranking de provincias, solo por detrás de los tres distritos más grandes del país en desarrollo industrial y producción agropecuaria: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
También se destacó el desempeño de la Patagonia. La región quedó segunda en cantidad de exportaciones, por atrás de la zona Pampeana, y superó los 12.000 millones de dólares. El salto entre 2025 y 2024 fue del 18,8%.
De ese número, Neuquén fue la provincia que más aportó, con el 35,9% del total. Luego siguieron Chubut (31,4%), Santa Cruz (23,4), Río Negro (5,3%) y Tierra del Fuego (3,9%).
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