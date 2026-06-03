Neuquén crea un programa para medir el impacto real de Vaca Muerta en la economía provincial

La actividad de fractura registró una nueva mejora mensual y mantuvo un elevado nivel operativo en Vaca Muerta.

La expansión de Vaca Muerta obligó a Neuquén a dar un paso más en la medición de su economía.

A través del decreto 772/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, la provincia creó la Encuesta Provincial de Servicios Petroleros (EPSP), un programa destinado a obtener información detallada sobre las empresas que participan en la cadena hidrocarburífera y utilizar esos datos para perfeccionar el cálculo del Producto Bruto Geográfico (PBG).

La iniciativa forma parte de los Programas Provinciales de Estadística 2026 y se articula directamente con el Programa de Producto Bruto Geográfico, considerado por el gobierno como el principal indicador para medir la evolución de la actividad económica neuquina.

La decisión tiene un trasfondo económico relevante: mientras el Producto Bruto Interno (PBI) mide la producción total de bienes y servicios de un país, el Producto Bruto Geográfico refleja exclusivamente la riqueza generada dentro de una provincia. Por esa razón, contar con información más precisa sobre el sector petrolero resulta clave para conocer el verdadero peso de Vaca Muerta en la economía neuquina.

Según la fundamentación oficial, el programa permitirá actualizar metodologías de cálculo, realizar estimaciones sectoriales más precisas y disponer de mejores herramientas para proyectar el crecimiento económico provincial y su sustentabilidad.

Vaca Muerta, el motor de la economía neuquina

La creación de la encuesta responde a la creciente incidencia del sector hidrocarburífero en la actividad económica provincial.

La memoria descriptiva elaborada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos sostiene que los servicios petroleros son un componente estratégico para comprender la dinámica productiva de Neuquén y aportar información específica al cálculo del PBG.

Los datos oficiales muestran la magnitud del fenómeno. La actividad vinculada al petróleo y el gas representó el 61,4% del Producto Bruto Geográfico neuquino en 2023, mientras que la provincia concentró el 52,2% de la producción petrolera nacional y el 68,5% de la extracción de gas durante 2024.

El documento también destaca que, entre 2015 y 2024, la producción de petróleo creció un 296,9% y la de gas un 72,2%, transformando la estructura productiva provincial y generando nuevas actividades que requieren ser registradas estadísticamente.

Para los técnicos provinciales, la información actualmente disponible resulta insuficiente para reflejar con precisión la complejidad alcanzada por la industria. Si bien existen relevamientos nacionales, no se publican datos económicos desagregados por provincia que permitan conocer en detalle el desempeño de la actividad en Neuquén.

Qué información buscará relevar la encuesta

La nueva encuesta se aplicará a empresas de servicios petroleros radicadas en Neuquén y tendrá como objetivo relevar datos sobre producción, empleo, consumo de insumos, costos y otras variables económicas vinculadas a la actividad.

El decreto señala que el relevamiento permitirá obtener información cualitativa y cuantitativa para mejorar la estimación del producto bruto del sector, captar nuevas modalidades de trabajo surgidas por los cambios tecnológicos, evitar subestimaciones y conocer con mayor precisión los precios y estructuras de costos de actividades como perforación, terminación y fractura.

La encuesta se desarrollará durante un semestre y tomará información económica correspondiente al año calendario anterior.

Los resultados servirán para calcular variables como el Valor Bruto de Producción, el Consumo Intermedio y el Valor Agregado, indicadores centrales para determinar el aporte real del sector a la economía provincial.

De esta manera, el gobierno de Neuquén busca construir una radiografía más precisa de Vaca Muerta y de toda la red de empresas que la rodea, con el propósito de incorporar esa información al Producto Bruto Geográfico y contar con una medición más exacta de la riqueza que genera el principal motor económico de la provincia.