A casi un mes del doble terremoto de Venezuela, el gobierno inició la entrega de viviendas a los damnificados

El Gobierno venezolano anunció que se espera la inauguración de 10.000 departamentos para 2027. (Foto: gentileza)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el inicio de la entrega de viviendas destinadas a familias afectadas por los terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio.

En esta primera etapa, más de 240 familias recibieron departamentos equipados como parte de un plan de reubicación impulsado por el Gobierno, a menos de un mes del doble terremoto que afectó Caracas, La Guaira y alrededores.

El plan de ayuda de viviendas del gobierno venezolano: plan de construcción para los siguientes 18 meses

Las autoridades sostienen que la entrega de viviendas constituye una de las principales medidas para atender las consecuencias del desastre. El plan contempla la reubicación progresiva de los damnificados y forma parte de una estrategia más amplia de reconstrucción que se extenderá durante los próximos meses.

El acto se desarrolló en Caracas y marcó el comienzo formal de un programa que busca brindar una solución habitacional a miles de personas que perdieron sus hogares a raíz de los sismos. Las autoridades señalaron que las nuevas unidades cuentan con los servicios básicos necesarios para ser habitadas de inmediato.

Durante el anuncio, Rodríguez aseguró que el objetivo oficial es alcanzar la entrega de 4.000 viviendas antes de diciembre de este año. Además, adelantó que el plan continuará durante 2027 con nuevas construcciones y la recuperación de edificios que habían quedado inconclusos.

Las obras avanzaron en tiempo record para dar una nueva vida a las familias afectadas (Foto: gentileza)

El Gobierno venezolano también informó que las entregas se realizarán de manera mensual para avanzar con la asistencia a las familias damnificadas. La iniciativa forma parte de las tareas de reconstrucción desplegadas tras la emergencia provocada por los movimientos sísmicos.

Los terremotos dejaron miles de personas sin vivienda y provocaron graves daños en edificios e infraestructura. Según datos oficiales, decenas de miles de personas permanecieron en refugios temporales mientras avanzan las tareas de asistencia y recuperación en las zonas más afectadas.

Con información de NA