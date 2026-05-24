Neuquén e YPF alinean estrategia para impulsar el megaproyecto de GNL en Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este sábado 23 de mayo en Neuquén una reunión con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en un encuentro centrado en los futuros acuerdos entre la provincia y la petrolera estatal para potenciar el desarrollo gasífero orientado al proyecto de gas natural licuado (GNL).

El encuentro se realizó en la residencia oficial de la costa, ubicada a orillas del río Limay, en la ciudad de Neuquén y además participaron los ministros de Energía, Gustavo Medele, y de Economía, Guillermo Koenig. A Marín lo acompañaron también otros directivos de la petrolera

El rol estratégico de Vaca Muerta

Tras el encuentro, Figueroa aseguró en sus redes sociales que “Neuquén impulsa la nueva etapa energética de la Argentina” y explicó que junto a YPF trabajan en los lineamientos de nuevas concesiones no convencionales destinadas a incrementar la producción de gas en Vaca Muerta. El objetivo es abastecer los proyectos de exportación de GNL que se encuentran en análisis junto a compañías internacionales.

“Estamos trabajando para lograr que la Argentina produzca GNL”, señaló el mandatario provincial, quien remarcó que el proceso se desarrolla de manera coordinada entre la provincia y la empresa de mayoría estatal. En el mensaje, Figueroa vinculó el avance de estos acuerdos con una nueva etapa para los hidrocarburos y para el desarrollo energético nacional.

El gobernador planteó además que Neuquén busca consolidarse como un actor central en la industrialización y exportación de energía. “Neuquén tiene la oportunidad histórica de convertirse en protagonista de una nueva etapa para la Argentina: producir, industrializar y exportar energía al mundo”, afirmó.

Proyecciones económicas y metas a largo plazo

La reunión se produjo en medio de las definiciones estratégicas que viene impulsando YPF para ampliar la producción de gas con destino a exportación. En declaraciones recientes, Marín sostuvo que las inversiones vinculadas al GNL son de largo plazo y aseguró que la Argentina podría superar los 20 mil millones de dólares anuales en exportaciones de gas hacia 2045.

Para el gobierno neuquino, el desarrollo de esta infraestructura aparece como uno de los ejes centrales de la expansión económica asociada a Vaca Muerta, tanto por el ingreso de inversiones como por el impacto esperado en empleo, actividad industrial y obras energéticas vinculadas a la evacuación de gas hacia la costa atlántica.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que “hoy están dadas las condiciones” para invertir en el país y remarcó que el desarrollo del GNL requiere decisiones de largo plazo que no dependan de los ciclos electorales.

Previsibilidad y mercados internacionales

“Para la Argentina no hay que esperar que un gobierno sea reelecto para invertir”, afirmó Marín en una definición orientada a transmitir previsibilidad a los mercados y a las compañías asociadas al megaproyecto. Según indicó, las inversiones que se están negociando junto a empresas internacionales como Eni y ADNOC están pensadas con horizontes de hasta 2050 y forman parte de programas de desarrollo de ocho años.

El ejecutivo proyectó además que hacia 2045 el complejo energético se ubicaría entre las principales fuentes de ingreso de divisas del país. En ese esquema, Vaca Muerta aparece como el núcleo de abastecimiento para una futura cadena exportadora orientada al Atlántico.