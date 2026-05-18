YPF apuesta al largo plazo: «Con Argentina LNG el país puede superar los US$ 20.000 millones en exportaciones para 2045»

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la Argentina atraviesa un momento clave para atraer inversiones privadas y sostuvo que el crecimiento económico dependerá de la capacidad de generar condiciones estables para el desarrollo de proyectos de largo plazo.

Durante una presentación, Marín afirmó que “Argentina necesita inversión privada para crecer” y remarcó que esas inversiones llegan cuando existen condiciones adecuadas para desarrollarse. “Ese momento es ahora”, enfatizó.



En ese sentido, explicó que YPF mantiene una estrategia de expansión sostenida con una mirada de largo plazo. “En YPF estamos invirtiendo porque creemos en el largo plazo y tenemos un programa de crecimiento de ocho años para transformar el potencial energético en desarrollo real”, señaló.



Uno de los principales ejes mencionados por Marín fue el proyecto Argentina LNG, la iniciativa orientada a desarrollar la exportación de gas natural licuado desde el país. Según detalló, el objetivo es convertir a la Argentina en un actor relevante dentro del mercado mundial de energía.



“Con Argentina LNG, el país puede superar los 20.000 millones de dólares en exportaciones para 2045. Ese es el camino: invertir, producir y generar un círculo virtuoso para toda la Argentina”, sostuvo.



El titular de YPF también cuestionó la idea de esperar definiciones políticas o electorales para avanzar con inversiones. “Para que salga la Argentina no hay que esperar que un gobierno sea reelecto, como muchas veces escuché. Para invertir hay que hacerlo cuando están dadas las condiciones, y si hoy están dadas y no invertimos, no salimos más”, afirmó.



Marín insistió en que las decisiones estratégicas de inversión no deben estar condicionadas por la coyuntura económica de corto plazo ni por variables financieras transitorias. “Hay que invertir cuando las condiciones de contorno son correctas y hoy lo están”, expresó.



En esa línea, aseguró que YPF trabaja con horizontes de tiempo amplios y relativizó la influencia de factores como el riesgo país o la volatilidad semanal de los mercados. “Todo lo que pasa en Argentina, como es a largo plazo, para nosotros es ruido”, indicó.



El CEO de la petrolera explicó que la empresa proyecta inversiones y exportaciones con metas que llegan hasta 2050. “Cuando uno tiene un programa de ocho años de crecimiento y programas para exportar hasta 2050, estoy seguro de que en 2045 la Argentina va a exportar más de 20.000 millones de dólares por Argentina LNG”, afirmó.



Incluso, con una cuota de humor, Marín agregó: “No estoy seguro de si voy a estar vivo, pero sí estoy seguro de que eso va a pasar”. Según explicó, esa visión de largo plazo es compartida por las grandes compañías internacionales que actualmente negocian o desarrollan proyectos junto a YPF.



Entre las empresas mencionó a Eni y ADNOC, compañías energéticas que mantienen acuerdos y conversaciones vinculadas al desarrollo de proyectos de exportación de gas y energía en la Argentina.



Finalmente, Marín remarcó que las inversiones productivas requieren estabilidad y visión estratégica. “Las inversiones son de largo plazo, no son para especular con qué pasa o cómo caen los mercados. Las inversiones son para hacerlas en el largo plazo y eso es lo que hicimos en YPF”, concluyó.