Neuquén junto a YPF comprará netbooks, pantallas y robots para distribuir en casi 700 escuelas

El gobernador Rolando Figueroa lanzó hoy el plan Pehuén que permitirá modernizar con la incorporación de tecnología a casi 700 establecimientos educativos. Se desembolsarán 11 millones de dólares junto a la operadora YPF y se estima que en abril de 2026 estarán las netbooks, pantallas interactivas, robots educativos, impresoras y kits, más los muebles para su guardado para su uso.

La presentación del Plan Pehuén la encabezó el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la importancia de invertir en la modernización del sistema educativo neuquino, medida que calificó como histórica. La Provincia junto a YPF aportarán en partes iguales un total de 11 millones de dólares destinados a la adquisición del equipamiento.

«Es muy importante esta inversión que hacemos hoy porque en cualquier lugar de la provincia se pueden tener estas posibilidades», señaló el gobernador neuquino. A la vez, destacó el programa de fibra óptica que se ejecuta y explicó que junto a los «600 kilómetros de ruta solo en el interior de la provincia», va la fibra óptica para mejorar la conectividad. Lo mismo se hace con la llegada de la red de gas.

«Si vamos planificando cómo vamos haciendo realidad la posibilidad de las aulas híbridas es muy importante que mejoraremos la educación en distintos lugares», acotó. Figueroa agregó que es necesario abrirse al progreso y organizarse de modo que las niñas y niños del ámbito rural «reciba una mejor educación» y recalcó que son los principales destinatarios el sistema educativo».

«Tenemos que llegar con educación de excelencia a cualquier punto de la provincia«, señaló. Detalló que la adquisición del equipamiento se hará mediante un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-, y la Cancillería Argentina, lo que facilitará la compra con la reducción de las tasas arancelarias.

En su discurso, Figueroa repasó la inversión que se hace en infraestructura para sostener el sistema educativo. Refirió que de las casi 700 aulas tráilers que funcionaban cuando asumió hoy se redujeron a 80. A la vez indicó que se espera que para el 2027 estén en marcha todas las aulas necesarias para terminar con este tipo de soluciones provisorias. Mencionó también as nueve escuelas técnicas que están en proceso de construcción o a licitarse.

El gobernador neuquino mencionó a la vez el plan de becas Gregorio Álvarez a las que aportan las empresas petroleras, pero en mayor medida las empresas públicas de Neuquén como el BPN, GyP y el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén -Ijan- que suman 20 mil.

Se busca alcanzar a 163 mil estudiantes neuquinos. (Foto: gentileza)

En qué consiste el plan Pehuén

El acuerdo entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-, la Cancillería Argentina e YPF permitirá la compra de más de 42.500 netbooks educativas, con 2.300 muebles para su guardado. También 9.000 tablets y 300 muebles; 450 pantallas interactivas; 1.000 robots educativos programables; 2950 kits de programación Microbit + Sensores para MIC y 363 impresoras 3D.

Se proyecta que sean alcanzados 163 mil estudiantes, distribuidos en 686 escuelas públicas de nivel inicial, primario y secundario que no cuentan con equipamiento adecuado. Junto al material tecnológico se adquirirán las licencias de software y plataformas educativas, que favorezcan la modernización del aprendizaje.

Por otra parte, se anunció la puesta en marcha de la plataforma «Escuela Digital Neuquina” desde el próximo 26 de noviembre para que las y los docentes puedan acceder a capacitaciones, con puntaje, destinadas a la utilización de los dispositivos en las aulas.

Al acto que se hizo en el Espacio Duam concurrieron la ministra de Educación Soledad Martínez y el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización Lucas Godoy, entre otras autoridades.