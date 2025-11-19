Rolando Figueroa mueve otra pieza en el gabinete: Joaquín Perrén ocupará un cargo en el gobierno

El gobernador Rolando Figueroa anunció este miércoles un nuevo cambio en el gabinete provincial: Joaquín Perrén, quien fue candidato a diputado nacional de La Neuquinidad el 26 de octubre, asumirá al frente de la Agencia de Innovación y Desarrollo (Anide). La modificación se suma a la ya anunciada la semana pasada para el ministerio de Turismo, que pasó a manos de Leticia Esteves.

Perrén es historiador y, hasta ahora, se desempeñaba como director regional de Conicet Patagonia Confluencia. Se identifica como militante peronista, aunque dentro del espacio del gobernador.

Este año fue convocado por Figueroa para integrar la lista de La Neuquinidad que compitió por los cargos de senadores y diputados nacionales en octubre. Secundó a Karina Maureira en el tramo para la Cámara Baja, pero no llegó a obtener una banca.

«Hemos tomado una decisión muy importante: que Joaquín Perrén presida Anide. Para nosotros la innovación y la ciencia tienen una importancia estratégica para el progreso de la provincia. Y en este camino, la Agencia de Innovación y Desarrollo tiene un rol fundamental», anunció hoy por la red social X el gobernador.

La Anide es un ente autárquico que actúa en la órbita de la Jefatura de Gabinete y fue creada por ley 3330 de la Legislatura, durante el último mandato de Omar Gutiérrez. Su objetivo es «promover la vinculación e integración de la ciencia, la tecnología y la innovación con la sociedad en general, el sector productivo y el Estado, consolidando un sistema provincial de ciencia, tecnología e innovación».

La Agencia se integra por los siguientes órganos: la Secretaría Ejecutiva Permanente; el Directorio, con funciones ad honorem y el Consejo de Expertos, con funciones ad honorem.

Perrén asumirá como secretario ejecutivo, cargo que ocupaba hasta ahora Ana Servidio, también titular del Copade.