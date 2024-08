Neuquén: otras 8.100 firmas para sacar de la boleta de CALF el pago de la deuda con Cammesa y la tasa CAN

«Recurrimos al Concejo en pleno», aseguraron los patrocinantes de más de 8.000 firmas para insistir con la realización de una audiencia pública y un proyecto por iniciativa popular que propone derogar la ordenanza que autorizó los cobros adicionales en la boleta de consumo eléctrico en Neuquén.

«No podemos desoír y guardar esas firmas, somos responsables», sostuvo Silvana Genero, que integra la agrupación Magenta (de asociados de la cooperativa CALF). Explicó que la recolección de firmas y la insistencia para que se lleve a cabo una audiencia pública, lo llevaron a cabo Magenta y el colectivo Mas Gente.

La medida busca que los concejales de los 10 bloques en el Deliberante opinen sobre la decisión de la presidenta del Concejo, Claudia Argumero, de rechazar el proyecto de iniciativa popular.

La iniciativa popular se presentó en junio en busca de derogar la ordenanza que sancionó el Deliberante anterior (14.645) y que sumó a la boleta de CALF 3 ítems: la ecotasa o Tasa CAN, la cuota a los asociados de CALF por la deuda de CALF con Cammesa y el importe de la boleta del agua.

Aunque conocían que tanto el MPN y sus aliados como los bloques de mayoritarios están en desacuerdo, buscaban que el proyecto se discutiera en comisión y abriera el debate sobre la deuda de CALF y de la autorización a la cooperativa para ser agente de retención de la municipalidad con los otros dos tributos.

Pero Argumero no habilitó el ingreso de la iniciativa, luego de 2 meses en los que se hizo la constatación de firmas. «En Neuquén, no escuchan a los vecinos, es un desierto institucional, más de 27 il firmas hemos recolectado en la calle y siguen desoyendo», cuestionó Género.

La apelación planteó que la presidenta del Concejo se extralimitó. Según la ordenanza de iniciativa popular, por presidencia se debía corroborar que se cumplía con el 1,5% de ciudadanos inscriptos del padrón para darle curso. La presidenta del Deliberante no admitió el proyecto de iniciativa popular por considerar que se buscaba eliminar una tasa retributiva y es una de las causales para negar el tratamiento del proyecto.

Los apelantes plantearon que Argumero no debía analizar el fondo del tema, sino si se cumplían los requisitos formales. «En ningún momento estamos perjudicando la existencia de un tributo, se refiere a la Tasa Can, que nosotros planteamos que no sea incorporado a la boleta de CALF, pero no planteamos derogar», la ecotasa, indicaron.

Genero agregó que nunca se indicó que estuvieran ni en contra de la tasa, ni del monto. Como es una tasa, se actualiza cada 3 meses. Actualmente se cobra $4.390 con cada recibo de luz en la capital. Agregó que si esa tasa se pagara con el resto de los retributivos, CALF dejaría de percibir el 3,5% que percibe -dijo- por la gestión de cobranza.

Quieren la Audiencia Pública

Por segunda vez en el año, insistirán en que el Deliberante lleve a cabo la Audiencia Pública para discutir la ordenanza recaudatoria de CALF. Presentaron una nota, con más de 8.100 firmas, en la que se describe la necesidad de «dar y recibir opiniones e información» sobre la sanción de la ordenanza 14.645 que agrega tres ítems adicionales a la factura de luz.

La puntillosidad el encabezado se debió a que el MPN y sus aliados, junto con bloques como Hacemos Neuquén y Unión por la Patria NQN, evitaron que el pedido de audiencia llegue al recinto con el argumento de que se había engañado a más de 13.000 electores que respaldaron la realización de una audiencia con un encabezado que sugería que si la audiencia se llevaba a cabo, se derogaba la ordenanza.

El nuevo planteo buscará mediante un mecanismo de la Carta Orgánica, que el cobro de la nueva tasa y que el acuerdo entre el municipio y CALF por la deuda con Cammesa salga a la luz, algo que hasta ahora se mantuvo en reserva y del que solo se conocen declaraciones mediáticas.

En la nota se sugiere la convocatoria a los concejales que sancionaron la ordenanza para que expliquen qué datos tenían para autorizar a la cooperativa CALF a cobrar una deuda por 8 años a más de 100.000 asociados y a las autoridades de la cooperativa a explicar la composición de esa deuda.