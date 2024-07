En Neuquén no hay apuro en el Deliberante por frenar los cobros adicionales en la boleta de CALF

El Deliberante no abordará todavía la derogación de la ordenanza de CALF que agregó nuevos tributos a la boleta de CALF. El proyecto, que ingresó con más de 5.000 firmas en junio y que estaba en proceso de admisibilidad, no se encontraría en condiciones de llegar este jueves al recinto, se indicó.

Del total de firmantes, unos 50 fueron convocados al azar para que ratificaran su adhesión al proyecto presentado el 25 de junio por vecinos de la ciudad que están en contra de que se incluya en la boleta de CALF, los ítems adicionales (3 en total) que por ordenanza, se agregaron a la facturación de energía en marzo.

Hace más de una década que no se realiza este tipo de presentaciones de participación ciudadana, ya que tiene como requisito de que al menos un 1,5 % del padrón electoral firme la petición. El expediente no es del interés ni del oficialismo ni de la oposición mayoritaria, que votaron favorablemente para incorporar la deuda de CALF con Cammesa y la ecotasa, en la factura de energía eléctrica.

En la comisión de reunión parlamentaria en la que las y los presidentes de bloques en el Concejo discuten los puntos fuertes del orden del día de la sesión del jueves, no se abordó el tema de la iniciativa ciudadana. Según se indicó, no estaría en condiciones de tomar estado parlamentario.

«Estamos analizando la documentación, estamos en los plazos, piden derogar la ordenanza 14.645 y durante el receso legislativo, el equipo de la secretaría legislativa se ocupó de analizar las firmas», dijo la presidenta del Concejo, Claudia Argumero.



Según se le indicó se hizo un muestreo con 50 adherentes y estaban en el proceso de evaluar la veracidad de las firmas: se seleccionaron las firmas al azar y había gente que no se encontraba, no había dónde llamarla, no estaba más en Neuquén o no se encontraba, hubo una serie de contratiempos», sostuvo.

El proceso de admisibilidad de la iniciativa popular plantea que la presidencia del Concejo remita un informe al cuerpo donde indique si la petición cumple las formalidades de exigidas en la Carta Orgánica. Ese paso aún no se produjo.

Este jueves 25 de julio será la segunda sesión de julio y el tema de la iniciativa popular, no está para la discusión en el recinto, al menos no figuraba hasta hoy en el orden del día. La próxima sesión sería el 8 de agosto.

Cuánto pagan los usuarios de CALF por la ordenanza 14.645

De los 3 ítems que la ordenanza agregó en el cobro a los usuarios de CALF, uno es por la cuota de la deuda de CALF con Cammesa que tiene reajustes cada 6 meses. El otro ítem corresponde a la denominada «tasa CAN» por el traslado del Complejo Ambiental previsto en unos 2 años y que se reajusta cada 3 meses según el IPC y el tercer ítem, que aún no se agregó en la facturación, es el importe por el consumo domiciliario de agua.

Por los dos primeros, unos 90.000 usuarios residenciales pagan mensualmente $7.289 pesos (4.390 por la ecotasa y $2.899 por la cuota de la deuda de CALF). Lo recaudado por la tasa CAN es reenviada desde la cooperativa a la municipalidad de Neuquén todos los meses. Llamativamente, en la boleta de CALF no se indica qué cuota paga el usuario. En total, son 8 años para el pago (96 cuotas) que comenzó en marzo.