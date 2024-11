Neuquén se «va a comer un juicio», aseguró Darío Martínez y dijo que hubo malos accionares en la suspensión a Gloria Ruiz

La Legislatura de Neuquén aprobó con 29 votos la suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz por «inhabilidad moral». El diputado Darío Martínez habló al respecto y aseguró que el «procedimiento está mal» y Neuquén se «va a comer un juicio».

Escuchá a Darío Martínez, diputado provincial de Unión por la Patria, en RÍO NEGRO RADIO:

Los diputados necesitaban reunir 18 votos, la mayoría simple, para aprobar la suspensión y abrir la comisión investigadora que evaluará su destitución. El legislador Ramón Fernández (MPN) fue el único ausente. Fueron 29 los diputados que votaron a favor y hubo cinco abstenciones, tres pertenecientes al bloque de Unión por la Patria.

Darío Martínez aseguró que su abstención tiene un motivo detrás: el mal accionar en el procedimiento para suspender a la vicegobernadora.

Darío Martínez manifestó que «están tan apurados que van a terminar con un juicio (de Gloria Ruiz) a la provincia»

En dialogo con RÍO NEGRO RADIO el diputado dijo que «todo acto de corrupción hay que investigarlo y sancionarlo, en la Justicia y en la Cámara. En este caso, se trata de una formula indivisa (gobernador y vicegobernadora)» y para sancionarlo hay que «hacer un juicio político que está establecido en la constitución provincial, al igual que todo el procedimiento».

En este sentido aseguró que dicho juicio político demanda «una acusación que aún no hay. El articulo 1 está mal, porque se le pone nombre y apellido. El 2 también está mal, porque con mayoría simple ya se separa al gobernador y vicegobernador. Todo esto sin ninguna acusación y sin pruebas. No se pidió un informe al banco o a la legislatura».

Por otro lado también manifestó que «el juicio político no se vota. Pedimos abstención porque el procedimiento está mal, lo que no quita que no haya que sancionarla o investigarla». Y remarcó que quien denuncia no puede ser parte de la comisión investigadora.

«Yo no quiero hacerla zafar, pero tampoco quiero que le haga un juicio a la provincia y que paguen todos los neuquinos. La provincia se va a comer un juicio y de cajón que lo vamos a perder», aseguró.

Darío Martínez sobre su abstención a la suspensión de Gloria Ruiz: «Prefiero abstenerme porque no hay claridad»

Darío Martínez tras abstenerse hizo un repaso sobre el instituto del juicio político para explicar que consideraba que ese era el mecanismo para analizar la conducta de Gloria Ruiz. «Prevé las garantías constitucionales de defensa y el debido proceso», evaluó.

También Lorena Parrilli sumó: «Prefiero abstenerme porque no hay claridad». El bloque presentó un proyecto para sancionar una ley de Ética Pública que incluya transparentar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y una Oficina Anticorrupción y reclamó una sesión especial para tratarlo.

En cambio, César Gass (UCR) anticipó su apoyo a la aprobación de una comisión investigadora porque «no hay ninguna causa para no hacerlo, queremos saber qué pasó». Aclaró que el bloque no está «a favor de la corrupción, pero no prejuzgamos tampoco».

«Lo que no puede ser es separar del cargo preventivamente cuando no hay ninguna obstaculización de las investigaciones que se hacen», explicó sobre su posición de no suspender a Ruiz mientras dura la investigación.

Similar postura tomó Gerardo Gutiérrez (MPN), quien consideró que hay «elementos suficientes para votar esta comisión investigadora para poner blanco sobre negro», pero que «no hay indicios concretos para suspender del cargo a quien preside esta casa legislativa».