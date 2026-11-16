Rolando Figueroa le puso plazo a la presentación de sus candidatos: «Estamos abiertos al diálogo»

El gobernador Rolando Figueroa estimó que «en unos 10 días» el oficialismo provincial «va a definir todas las candidaturas y a quién vamos a acompañar«. Sus declaraciones tuvieron lugar esta mañana de lunes, en la presentación «Neuquén Próximo», donde se presentó la hoja de ruta de la provincia hasta 2030.

En una rueda de prensa posterior, el mandatario fue consultado por las elecciones del próximo 14 de febrero y dijo que su proyecto político está afrontando ese proceso «con mucha tranquilidad».

Mencionó que, para el frente de La Neuquinidad, se trata de una campaña atípica, ya que tiene la particularidad de llevarse adelante en forma paralela con la gestión, tarea que definió como su «gran pasión».

«Las campañas deben ser más acotadas»

Figueroa se refirió también a la extensión de la campaña electoral y dijo que se deben establecer plazos «más acotados«. Hacia adelante, dijo que Neuquén tendría que plantearse esa discusión, buscando además campañas «menos costosas».

El gobernador también fue indagado por la opción de cerrar acuerdos con otros espacios, en particular con La Libertad Avanza y el sector del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien este fin de semana convocó a los comicios para el 14 de febrero, en línea con la Provincia.

Sobre la primera posibilidad, afirmó que su espacio representa un proyecto provincialista. «Siempre estoy abierto al diálogo, a mí lo que me interesa es la defensa de Neuquén», remarcó. No obstante, aseguró que no le gusta hablar «sobre casos hipotéticos».

El encuentro contó con la participación de Rubén Etcheverry, secretario del Copade. Foto: Emiliano Ortiz.

Respecto a un eventual acercamiento con el jefe comunal de la Comarca, dijo que «siempre existe un diálogo«, y destacó que Rioseco comparte la visión de una «propuesta provincialista». «Vemos que él también tiene esa mirada», dijo, aunque sin agregar detalles.

La intervención ocurrió luego de la presentación que realizó junto al secretario del Copade y exministro de su gabinete, Rubén Etcheverry, en la que se repasó la proyección de Neuquén para 2030. El evento se organizó en la escuela primaria N°2, en el centro de la capital provincial.

El MPN, los plazos del cronograma y la oposición

Figueroa evitó, por otra parte, referirse a la decisión del MPN de no presentar candidatos para 2027 y aseguró que no opina «de partidos que no integro«. De todos modos, consideró que «la gente no está pensando en partidos políticos para elegir a sus administradores». A su criterio, el electorado «vota personas con propuestas y con proyectos».

Durante la rueda de prensa también negó que los plazos electorales afecten la posibilidades de la oposición de competir. Según el cronograma conocido la semana pasada, la presentación de candidaturas se tendrá que hacer antes del 11 de diciembre. Y la de alianzas, una semana antes, el 4.

«Yo me preparé 25 años para tener una propuesta para gobernar la provincia. Uno tiene que prepararse, y ya sabemos qué propuestas políticas existen«, sostuvo.

El espacio oficialista «está determinando cómo podemos definir quiénes van a ser nuestros candidatos», manifestó el gobernador, quien además confirmó su presencia en el acto que Fuerza Neuquina y Federal hará la próxima semana en la ciudad de Neuquén con la conducción de su presidente partidario, Marcelo Rucci.

Acerca del sistema de votación, detalló que las máquinas que respaldarán la boleta única electrónica «se encuentran en fase de preadjudicación», y que cuando se decidió avanzar con la licitación, «todavía no teníamos fecha» para las elecciones.