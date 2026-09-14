Zapala se prepara para la Fiesta de las Colectividades: fechas, sabores típicos y el sorteo de una camioneta 0 km

Zapala celebrará la 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, uno de los acontecimientos más convocantes de la ciudad. La propuesta combinará gastronomía, música, danzas, tradiciones y expresiones culturales vinculadas con las comunidades que forman parte de la identidad local. Además se sorteará una camioneta RAM Rampage Big Horn 0 kilómetro.

Según difundieron fuentes oficiales, el encuentro será el 9, 10 y 11 de octubre en el Paseo La Estación. Reunirá durante tres jornadas a 15 colectividades locales, dos delegaciones de Neuquén capital y emprendedores de distintos puntos del país.

El predio se organizará en cuatro globas que concentrarán gran parte de las actividades, mientras que el patio tendrá un sector reservado para food trucks.

Gastronomía, competencias y un premio especial en Zapala

Uno de los principales atractivos será el recorrido gastronómico, que permitirá probar platos y recetas tradicionales de diferentes culturas. La participación de reconocidos cocineros aportará nuevas experiencias al público y abrirá un espacio para compartir conocimientos sobre técnicas, ingredientes y preparaciones.

Aseguraron que la edición 2026 incorporará un torneo del alfajor con categorías para niños y adultos. La competencia se sumará a una agenda que tendrá como otro de sus puntos destacados al Campeonato de Pollo al Disco. En este certamen, los participantes podrán demostrar sus habilidades culinarias y competir por distintos premios.

Durante la última jornada se sorteará una camioneta RAM Rampage Big Horn 0 kilómetro. El nombre del ganador o ganadora se conocerá en vivo ante el público presente. El Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén fiscalizará el procedimiento.

La fiesta también recibirá a la Red de Bioconexión Nacional, integrada por productores y emprendedores de diversos lugares de la Argentina. Su presencia ampliará la variedad de artículos, alimentos y elaboraciones regionales disponibles en el predio, además de fortalecer el intercambio entre quienes impulsan proyectos productivos en distintas provincias.

Fuentes oficiales recalcaron que, a lo largo de sus 18 ediciones, el encuentro se consolidó como una referencia del calendario turístico y cultural de Zapala. La propuesta atrae a habitantes de la ciudad y visitantes de otras localidades, quienes encuentran una oportunidad para acercarse a diversas culturas por medio de sus sabores, músicas, bailes y costumbres.

Zapala celebra la diversidad cultural de la localidad. (Gentileza).

Más allá de los espectáculos y de la oferta gastronómica, la celebración reconoce las raíces que contribuyeron a formar la comunidad zapalina. Cada colectividad tendrá un espacio para compartir su historia, preservar sus tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Durante tres días, Zapala abrirá sus puertas a una celebración que promueve el respeto, la integración y el encuentro. La 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades renovará así su compromiso con la diversidad y volverá a reunir a toda la región alrededor de una identidad común.