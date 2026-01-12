Neuquén y Villa La Angostura tendrán nuevas escuelas técnicas: invertirán más de $24.000 millones

Neuquén capital y Villa La Angostura tendrán dos nuevas EPET. Se suman a las seis que están en obra en las ciudades de Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario, Rincón de los Sauces, Zapala y Añelo. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, dijo que la gestión de Rolando Figueroa está ejecutando en dos años y medio 50.000 metros cuadrados (m2) de escuelas técnicas, frente a los 24.000 que se hicieron durante 16 años (de 2007 a 2023) en los gobiernos de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

Las obras que comenzarán a construirse este año son la EPET N°27 en Neuquén y la EPET N°28 en Villa La Angostura.

El edificio de la capital estará ubicado sobre calle Casimiro Gómez y dará respuesta a la creciente matrícula escolar del oeste. Tendrá una superficie cubierta de 4.996 m2 y un plazo de ejecución de 570 días corridos. Ya fue licitado y está en proceso de adjudicación. Su presupuesto oficial es de $10.300 millones.

En el caso de La Angostura será la primera escuela técnica de la ciudad. La obra tiene un presupuesto oficial de $14.500 millones, para una superficie cubierta de 4.471 m2 y un plazo de ejecución de 660 días corridos. El nuevo edificio tiene una matrícula de 100 estudiantes y se ubicará al suroeste de la ciudad.

Las que están en marcha

La obra que presenta mayor grado de avance es la EPET Nº 25 de Plottier, ya que fue el primer edificio educativo completamente nuevo que se inició durante la gestión Figueroa. Cuando esté finalizada, tendrá una superficie de 5.325 m2 y capacidad para 400 personas. Está previsto que la empresa que resultó adjudicataria -Mocciola- concluya los trabajos en mayo. El avance total a la fecha es 77%. La inversión requerida asciende a $16.100 millones.

En la EPET N°15 de Zapala, que brinda la orientación de técnico electrónico y cuenta con una matrícula de más de 650 estudiantes distribuidos en tres turnos, la ampliación de aulas y talleres -de casi 600 m2 – presenta un 49% de avance. Está a cargo de la empresa Blackhall y se estima que esté lista en marzo. El monto de la obra es $1.800 millones.

Esta obra es prioritaria porque funciona desde hace años en dispositivos transitorios y es un objetivo de la actual gestión eliminar las aulas tráiler.

Lo mismo ocurre en la EPET N°26 de San Patricio del Chañar, por eso allí se está construyendo un edificio nuevo de 4.940 m2, que tendrá 20 talleres y capacidad para dar respuesta al incremento exponencial de la matrícula -de los 200 estudiantes que tuvo en 2025 en la orientación de maestro mayor de obras hasta alcanzar los 700 proyectados a futuro-, un dato relevante dada su ubicación en la región Vaca Muerta. La obra, que está a cargo de Mocciola, registra un 33% de avance y se prevé su finalización para noviembre.

En Vaca Muerta se están construyendo otras dos escuelas técnicas. Una de ellas es la EPET N°23 de Añelo, que había quedado paralizada por falta de financiamiento nacional y fue renegociada. Los trabajos están a cargo de la empresa Dinale y demandan una inversión es $18.500 millones. Se estima finalizarla en mayo.

La otra escuela técnica que está construyendo el gobierno provincial en la región Vaca Muerta es la EPET N°24 de Rincón de los Sauces. Nació en 2020 y funciona en dos edificios para el dictado de clases, uno alquilado y otro cedido por la municipalidad para el funcionamiento de los laboratorios-taller. A estos se suman 13 aulas tráiler repartidas entre ambos espacios y otro predio para las actividades deportivas. Los trabajos están a cargo de la firma Ecosur Bahía, que prevé finalizarla en marzo del próximo año. La inversión es $14.000 millones.

En Centenario, la construcción del edificio para la EPET 29 registra un avance del 25% y una inversión que supera los $11.000 millones. La obra, de 4.963 m2, finalizará en noviembre.

«No estamos hablando ni de canchitas de fútbol, ni de cosas que no mejoran directamente la calidad de vida de los neuquinos», afirmó Bertoldi, en alusión a las obras que caracterizaron la gestión Gutiérrez y cuyos contratos están bajo investigación penal.