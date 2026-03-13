«No cuenta con recursos»: alerta en el PJ de Neuquén por el operativo de las internas este domingo

La Junta Electoral del Partido Justicialista de Neuquén describió un complejo escenario económico y logístico para organizar las elecciones internas de este domingo 15 de marzo.

Aunque los comicios siguen en pie, el órgano partidario encargado de su realización emitió un comunicado ayer en el que mencionó una serie de dificultades organizativas, principalmente por la falta de recursos a lo largo del proceso.

Lo hizo en una respuesta a un requerimiento de la Lista 10 de Peronismo para la Victoria, donde se le solicitaba un informe integral sobre el desarrollo de las elecciones, desde la distribución de las urnas y los padrones electorales hasta el escrutinio y la comunicación de los resultados.

Lo que se elige este domingo

Luego de un 2025 difícil, con intimaciones y un magro resultado en las elecciones de octubre, el partido convocó a una interna para renovar sus cargos provinciales y locales este mes de marzo.

Los más de 20.000 afiliados en condiciones de sufragar definirán, además de la presidencia del espacio, la distribución del Consejo Provincial, el Congreso Partidario y 36 consejos locales.

De las tres listas que se habían inscripto originalmente para la disputa por la conducción, dos siguen en competencia hasta el momento.

Una de ellas es la de Peronismo para la Victoria, con Juan Domingo «Chule» Linares como candidato. La otra corresponde a Peronismo Territorial que, de no haber novedades judiciales a última hora, también será de la partida.

Esta última lista lleva como primer postulante al intendente de Vista Alegre, José Asaad, el intendente de Vista Alegre que apareció junto a una treintena de afiliados en un pedido de expulsión por haber participado con otros espacios en 2023.

La solicitud, rechazada en una primera instancia, encontró el visto bueno de la Cámara Nacional Electoral. De nuevo en la Justicia Federal de Neuquén, la expectativa era que la jueza Carolina Pandolfi volviera a pronunciarse sobre el planteo.

Fuentes de Peronismo Territorial explicaron que, hasta el mediodía de este viernes, no había novedades sobre una nueva sentencia de la magistrada. Este sector cuenta con varios peronistas alineados al gobierno de Rolando Figueroa y, a nivel interno, es opositor al actual oficialismo, más cercano al exsenador Oscar Parrilli.

«Los recursos no han sido garantizados»

En ese contexto, la Junta Electoral emitió un breve pero contundente comunicado, en el que manifestó preocupación sobre la disponibilidad de recursos para las elecciones del domingo.

El órgano electoral que tiene como presidente a Ernesto Lagos expresó especial inquietud sobre los procedimientos básicos para garantizar el comicio. Entre ellos, mencionó la distribución de las urnas, el alquiler de los centros de votación (principalmente escuelas) y la adquisición de los elementos de librería para las autoridades de mesa.

A lo anterior sumó las fajas para las urnas, la impresión de los padrones y las bolsas de seguridad.

«Al día de la fecha dichos recursos no han sido garantizados, circunstancia que ha generado limitaciones operativas para esta Junta Electoral en la implementación de las tareas organizativas del proceso electoral», se indicó.

De acuerdo a la Junta, la escasez de recursos fue planteada en su momento a la presidencia del PJ. Sin embargo, a pesar de la cercanía de la fecha, nunca se emitió una respuesta favorable, afirmó.

Agregó que, sin cambios a la vista, varios de los establecimientos previstos para el acto electoral «deberán ser revisados y eventualmente modificados«, ya que la organización «no cuenta con recursos para afrontar los costos logísticos vinculados».

De todas formas, desde la Junta aseguraron que continuarán «desarrollando las tareas necesarias para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y el pleno ejercicio del derecho al sufragio de las afiliadas y afiliados del Partido Justicialista».