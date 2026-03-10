A cinco días de la interna del PJ de Neuquén, no hay fallo y la Junta Electoral ratifica las dos listas

A solo cinco días de la fecha convocada para la interna del Partido Justicialista de Neuquén, la Junta Electoral volvió a ratificar que las dos listas oficializadas están en condiciones de competir el próximo domingo.

El proceso quedó atravesado por la incertidumbre tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral que, según interpreta el oficialismo, avalaría la decisión de expulsar a los afiliados que fueron candidatos con otros sellos políticos en las elecciones del 2023.

En ese lote se encuentra el candidato a presidente del PJ por la lista Peronismo Territorial, José Asaad, aunque desde la Junta Electoral se informó hoy que, hasta que no haya una nueva sentencia de primera instancia, no habrá ningún cambio en la oferta electoral para el 15.

«No hay ninguna resolución judicial que hoy diga lo contrario y no hay nada que indique que haya candidatos que no pueden participar», afirmó Ernesto Lagos, presidente de la Junta Electoral.

Interna del PJ: qué dijo el fallo de la Cámara

El fallo firmado la semana por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía y el secretario Hernán Goncalves Figueiredo revocó una sentencia de primera instancia que había dictado Carolina Pandolfi para negar la desafiliación de un listado de 38 integrantes del PJ de Neuquén.

La magistrada le había requerido a la apoderada del partido, María Belén de los Santos, que acreditara con documentación el por qué de la solicitud y, luego de enviada la información, había vuelto a considerar que «no se había dado cumplimiento a lo requerido».

Para la Cámara, se trató de un pedido excesivo por parte de la jueza y, entre sus argumentos, consideraron que hay jurisprudencia respecto de que las decisiones adoptadas en el seno de las agrupaciones política están comprendidas en lo que se conoce como «ámbito de reserva» que le es privativo y ajeno al control judicial.

Interna del PJ: la resolución que falta

Con ese fallo en la mano, la apoderada del PJ remitió un nuevo pedido a Pandolfi el viernes para que proceda a la desafiliación de las 38 personas individualizadas y que la justicia electoral actualice el padrón partidario.

«La permanencia en el padrón de personas que han perdido su condición de afiliados por aplicación de la normativa estatutaria afectaría la regularidad del proceso electoral interno», alertó.

La jueza todavía no contestó ese pedido, cuyo aval o rechazo tendrá efectos sobre la interna convocada para el domingo.

Interna del PJ: por ahora, dos listas

Desde la Junta Electoral, Lagos aseguró que «salvo una manda judicial en contrario, las dos listas están habilitadas». Se trata de Peronismo Territorial, encabezada por José Asaad y Peronismo para la Victoria, que lleva de candidato a Domingo «Chule» Linares.

La lista que eventualmente podría estar complicada es la primera, ya que Asaad integra el listado de afiliados a expulsar por haberse postulando a intendente de Vista Alegre en 2023 con los sellos de Comunidad y de Avanzar.

Interna del PJ: dónde y cuándo se votaría

Según indicaron desde la Junta Electoral, la interna partidaria se realizará el domingo de 8 a 18 en 36 localidades de Neuquén. Habrá 76 mesas habilitadas para votar, con 18 de ellas en la capital.

El padrón actual incluye a poco más de 20.000 afiliados del peronismo provincial.

La elección definirá el nuevo presidente del partido, sus vocales, los más de 70 integrantes del Congreso y los representantes por cada uno de los 36 consejos locales.