Vuelco en la interna del PJ en Neuquén: un fallo podría habilitar la expulsión del candidato opositor

Un fallo de la Cámara Nacional Electoral podría habilitar la expulsión de un grupo de afiliados del Partido Justicialista de Neuquén y dejar afuera de la interna del 15 de marzo al principal opositor al parrillismo, el intendente de Vista Alegre, José Asaad.

La decisión del máximo órgano electoral avala una decisión que tomó el Congreso Provincial en mayo del año pasado para expulsar del partido a quienes fueron candidatos en 2023 con otros sellos y sin autorización del PJ. La lista incluye a varios funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa y podría allanar el camino para que quede una única lista en la interna, la que encabeza Juan Domingo «Chule» Linares.

El fallo firmado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía y el secretario Hernán Goncalves Figueiredo, con fecha de este jueves, revocó la sentencia de primera instancia que había dictado Carolina Pandolfi.

Entre sus argumentos, consideraron que hay jurisprudencia respecto de que las decisiones adoptadas en el seno de las agrupaciones políticas, «siempre que hayan sido tomadas con estricto respeto de las formalidades legales que al respecto prescribe la carta orgánica del partido, son propias del “status libertatis” de la agrupación, encontrándose comprendidas en lo que se conoce como “ámbito de reserva” que le es privativo y ajeno, por tanto, al control judicial».

La jueza Pandolfi había requerido a la apoderada del partido, María Belén de los Santos, que acreditara con documentación por qué solicitaba la desafiliación de un listado de 38 personas del PJ de Neuquén. Luego de enviada la información, había vuelto a considerar que «no se había dado cumplimiento a lo requerido».

La presentación de la apoderada se basó en el artículo 28 de la Carta Orgánica del PJ, cuyo texto indica que «el afiliado del Partido Justicialista que acepte ser candidato de otro partido político, sin la autorización del Congreso Provincial, perderá automáticamente su condición de afiliado, como así también todo cargo partidario que esté ocupando al producirse dicha situación».

El Congreso Provincial del año pasado había ordenado desafiliar a las personas que fueron candidatas en 2023 con otros sellos políticos.

Impacto en la interna del PJ

El listado de personas a desafiliar presentado por la apoderada Belén de los Santos incluye al actual intendente de Vista Alegre y candidato a presidente del PJ por la agrupación Peronismo Territorial, José Asaad.

El dirigente encabeza el armado de militantes más cercanos al «rolismo» junto con otros referentes que integran el espacio del gobierno provincial. En el listado de nombres a expulsar, también hay funcionarios actuales del gabinete como Ana Servidio y Marcelo Zúñiga.

Desde Peronismo Territorial indicaron hoy a Diario RÍO NEGRO que el fallo aún no fue notificado formalmente y que, por ahora, el calendario electoral sigue corriendo «normal». «Seguimos en carrera», plantearon.

Si la expulsión se confirma, quedará como única lista la de Peronismo para la Victoria, referenciada políticamente con el exsenador Oscar Parrilli y que lleva de candidato a «Chule» Linares.

La lista Frente Peronista, que llevaba de candidato al dirigente de Uocra, César Godoy, fue dada de baja por la justicia electoral por falta de avales.