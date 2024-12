No fue entregada la obra de la EPET N°1 en Cutral Co y esperan respuestas

Hace un año que la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 1 de Cutral Co está en obra. A pesar de que la fecha de finalización que fue postergada en, al menos tres oportunidades, era el 10 de este mes, y eso no ocurrió. El alumnado culminó el cursado en un establecimiento de Plaza Huincul. La comisión de familias que se formó el año pasado espera alguna respuesta oficial que hasta el momento no llegó.

Una vez que venció el plazo que se había previsto para la entrega de la obra en la EPET N° 1, integrantes de la comisión de padres creada para seguir de cerca el avance de las tarea no cuenta con información oficial sobre el tema. El gremio docente ATEN tampoco tuvo noticias.

La situación de este establecimiento escolar, que cuenta con una matrícula cercana a los 1.400 estudiantes, empezó hace un año atrás. Al finalizar el ciclo lectivo 2023, desde la conducción de la escuela se informó a las familias sobre los trabajos que debían efectuarse para poder poner en marcha las cuatro aulas y laboratorios nuevos.

En aquella oportunidad, se informó que el sistema eléctrico debía cambiarse de manera íntegra. A mediados de enero de este año, ante el cambio de gobierno provincial se paralizaron los trabajos. Una vez que se readecuó el costo y se firmó un nuevo contrato con la empresa, las tareas se reanudaron a principios de abril. Sin embargo, eso retrasó el plazo original.

En ese momento, se informó la propuesta pedagógica que incluyó modalidad mixta: presencial y virtual, y la instalación de trailers. El tiempo avanzó y pasado el receso invernal, la comisión de padres resolvió acudir a la defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para hacer una presentación.

El segundo retraso y más grave fue cuando se advirtió que la losa construida en el sector nuevo tenía problemas y debían realizarse refuerzos en la estructura porque se observaron grietas. En esa oportunidad y ante la imposibilidad de mantener una regularidad con las clases virtuales, se dispuso que un grupo de estudiantes concurra a las clases en el CPEM N° 58 de Plaza Huincul. Así fue hasta fines de noviembre.

Como la situación ya se encontraba judicializada, los representantes de la comisión de padres fue convocada hasta el juzgado Civil para que la magistrada Silvina Arancibia explicara a todas las partes la situación. Allí se les informó que debido a estos nuevos trabajos no previstos se postergaba la entrega hasta el 10 de diciembre.

«No tenemos información oficial hasta el momento. Sabemos que efectivamente no se terminó, pero nadie nos lo comunicó», dijo desde el gremio ATEN, Viviana Sandoval, la secretaria general de la seccional local.

Un reducido grupo de familias -no superaban la veintena- y algunos estudiantes se congregó en la vereda del edificio escolar, el día que se produjo el vencimiento del plazo sin que hubiera novedades al respecto.