No prosperó la ordenanza de narcotest a funcionarios de Bariloche

El concejal de Bariloche Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) impulsó el proyecto que buscaba que los funcionarios se realicen un narcotest. Foto: Chino Leiva

La proyecto de ordenanza que pretendía exigir un examen psicofísico y narcotest a los funcionarios políticos de la municipalidad de Bariloche no tuvo respaldo en el Concejo Deliberante.

La iniciativa presentada por el concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) solo cosechó dos votos, el propio y el de Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), quien incluso semanas atrás presentó en comisión su propia evaluación médica referida al consumo de drogas.

El proyecto llegó a sesión el jueves, aunque ya se aventuraba su destino por las objeciones planteadas en comisiones. Finalmente tuvo nueve votos en contra y dos a favor.

Villalba presentó el proyecto dos años atrás y promovía que los funcionarios políticos cumplan con el narcotest que se realiza en laboratorios privados, costeado por el propio funcionario, y además establecía una cuestión aleatoria y sorpresiva en los controles.

Según argumentó el impulsor de la norma, se buscaba equiparar las exigencias de los funcionarios a las de los empleados de planta permanente que tienen que presentar un examen psicofísico cuando postulan para ascender a jefaturas de áreas.

Villalba dijo que pretendía “elevar la vara de los funcionarios municipales y predicar con el ejemplo”. Las objeciones llegaron por la intromisión a la vida privada.

“Cuando los políticos rechazan proyectos pensados para controlarlos no hacen otra cosa que defender sus propios privilegios y eso es lo que hace que los ciudadanos sigan perdiendo la confianza y se sigan alejando de quienes gobiernan”, fustigó tras el rechazo de la ordenanza.