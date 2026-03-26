Tensa sesión en el Concejo de Bariloche: el pliego del basural vuelve a comisiones

En una sesión cargada de tensión, con gritos, manifestantes a favor y en contra y un clima de exacerbación verbal el oficialismo finalmente decidió que el pliego de licitación para remediar el basural y crear un relleno sanitario en Bariloche vuelva a comisiones y siga su análisis en ese ámbito.

La decisión se logró minutos antes de las 15, tras horas de debate y varios cuartos intermedios prolongados, entre decenas de vecinos que portaban carteles, de los cuáles algunos propinaban gritos y réplicas a los dichos de los concejales. El oficialismo no tenía los votos necesarios para la aprobación del pliego para licitar por 10 años la operatoria del basural y su transformación hacia un modelo de relleno sanitario, sin trasladar el basural del sitio actual, ubicado a la vera de la Ruta 40 en inmediaciones de decenas de barrios.

El tema llegó a sesión tras un único análisis la semana pasada en la comisión de Gobierno y Legales, donde el partido PUL del intendente Walter Cortés logró un dictamen solo votado por sus ediles. A pesar de pedidos previos de seguir bajo análisis el proyecto, el oficialismo lo incluyó en el orden del día y tuvo que declinar tras admitir que no lograría su cometido.

Concejales tras varios intercambios, en una sesión tensa, acordaron volver a comisión el pliego del basural. Foto: Chino Leiva

Tomás Hercigonja, presidente del bloque PUL, fue el vocero de la decisión luego de un cuarto intermedio de más de una hora. Habló de busca “la forma más dinámica, más rápida y más coherente” de llevar adelante el proyecto y anunció la decisión de volver el tratamiento a comisiones con el compromiso de “tratarlo lo más rápido posible” reuniéndose varias veces si es necesario, señaló.

El concejal admitió tener sus “dudas” respecto del proyecto que demandará unos 45.000 millones de pesos en el transcurso de la operatoria.

Uno de los artífices del cambio de postura del partido de Cortés fue Juan Pablo Ferrari (JSRN) quien en tono mediador pidió en plena discusión tomar una pausa y analizar las posibilidades para que no se empantane la discusión, ante posturas de rechazo muy fuertes de sus pares de la oposición. Luego celebró que “el oficialismo logró entender que se debe buscar consensos” y pidió “dejar lo partidario de lado” en pos de buscar una solución.

Juan Pablo Ferrari (JSRN) intentó mediar en una sesión tensa. Acordaron volver a comisión el pliego del basural. Foto: Chino Leiva

“La falta de consenso lo único que hace es enturbiar el camino”, dijo el presidente del cuerpo Gerardo Del Río quien dijo que se trataba de “un tema demasiado sensible como para seguir metiéndole leña al fuego”.

Leandro Costa Brutten (Incluyendo) que antes había sido duro en sus términos contra el proyecto y anticipó su rechazo, destacó como “un gesto importante del oficialismo” que haya decidido volver el tema a comisiones.

Tensa sesión en Bariloche por el pliego de licitación para hacer un relleno sanitario, cuyo proyecto volvió a comisiones. Foto: Chino Leiva

Distinta fue la postura de Roxana Ferreyra (Nos Une) que le reprochó al presidente del Concejo que “lo hubiera solucionado antes” aludiendo a que la sesión comenzó pasadas las 9:30 y se decidió no avanzar con el proyecto en sesión cinco horas más tarde.

En el debate previo a la resolución final hubo duros cruces e interpretaciones de los concejales, muchos de los cuáles desde su banca respondían los gritos y reproches de manifestantes. Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) acusó al oficialismo de “mandar militantes” y de “promover el conflicto social”, lo que generó el enojo de Del Río que le respondió hablando de una “falta de respeto” a los vecinos movilizados a favor del pliego de licitación: “Los que piensan son los que viee con ustedes y el resto son unos arastrados”, fustigó.

Concejales tras varios intercambios, en una sesión tensa, acordaron volver a comisión el pliego del basural. Foto: Chino Leiva

En un momento Samantha Echenique (Cambia Río Negro) dijo estar “al límite de la paciencia” por la constante réplica verbal de los manifestantes en la sala. Fue quien impulsó resolver la situación en un cuarto intermedio y a puertas cerradas, propuesta que tuvo el rechazo de cinco ediles que quedaron en minoría.

Previo a esas discusiones tomó la palabra en la Banca del Vecino Lihue Bariggi, quien fue candidato a intendente en 2023 por un partido municipal y ahora participa en diversos grupos vecinales. Desde ese lugar cuestionó el proyecto de Cortés.