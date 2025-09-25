«Nuestra identidad es amarilla» dijo Juan Martin al recibir a María Eugenia Vidal en Viedma

La diputada nacional María Eugenia Vidal se sumó a la campaña del PRO en Río Negro y acompaña a los candidatos Juan Martin y Martina Lacour en distintas actividades programadas en Viedma y Las Grutas durante este jueves y mañana.

Durante un encuentro con la prensa el legislador Martin, candidato a senador nacional, explicó que «una de nuestras banderas insignias tiene que ver con la defensa de nuestra identidad y con encontrarnos con esta identidad amarilla que tenemos» y remarcó que «María Eugenia es una de las figuras principales de nuestro partido por eso nos está acompañando».

Por su parte Vidal sostuvo que «la realidad del PRO en esta elección es que estamos llevando candidatos en todo el país que quieran mejorar la representación de los argentinos en el Congreso y tanto Juan como Martina son un buen ejemplo de eso», al tiempo que confesó que en e último año «muchas veces sentí vergüenza ajena en mi banca por cosas que pasaron en el Congreso, que vieron todos los argentinos, lejos de los problemas reales de la gente como la educación, la salud, la necesidad de llegar a fin de mes».

Pidió que «el Congreso tiene que ser un lugar donde todas la provincias se sientan representadas y que le de solución a problemas concretos, por eso es muy importante lo que transmite Juan en Río Negro que es que se puede hacer política de otra manera: Seria, profesional, defendiendo el cambio que todos los argentinos siguen queriendo».

Para Vidal «ellos -por los candidatos rionegrinos- son la fiel representación que el PRO está de pie y que quiere seguir representando a los argentinos de otra manera».

De cara al 26 de octubre Martin sostuvo que «la polarización no termina de impacta en Río Negro, producto de la elección que tuvo el gobierno nacional de privilegiar los candidatos que tiene y eso le da al PRO una posibilidad enorme» y agregó que «hay mucho votante que quiere que al gobierno le vaya bien que va a optar por el PRO y no por La Libertad Avanza» que «tuvo un proceso traumático».

Consideró que la representación «amarilla» le permitirá al electorado rionegrino «elevar la vara en la calidad de los dirigentes que lleva al Congreso y ahí nos estamos parando».

Entendió que «después hay un votante que piensa mucho su voto, que no va a votar a Juntos Somos Río Negro y que puede venir también con nosotros».

Paro docente contra esencialidad educativa

Vidal se metió de lleno en uno de los conflictos gremiales que hay en Río Negro, a partir de la medida de fuerza definida por Unter para las dos primeras semana de octubre.

«Me desayuné apenas aterricé del paro docente» dijo la diputada y agregó que «acá tenemos dos personas que han impulsado la ley de esencialidad para la provincia».

Comparó la situación con la vecina Chubut, donde «el gobernador del PRO, Nacho Torres, una de las primeras cosas que hizo fue sacar la ley de esencialidad y logró que Chubut, después de diez años, empezara las clases en tiempo y forma y hoy los chicos tienen clases regularmente».

«Esto es el PRO y eso es lo que ellos empujaron y por eso hay media sanción en esta provincia de la ley de esencialidad y eso es lo que queremos ahora para que suceda» y que «se termine de aprobar»

Vidal subrayó que «queremos que senadores como Juan lleguen al Senado de la Nación para que la esencialidad sea ley a nivel nacional».