PJ pide ampliar la agenda en la Legislatura de Río Negro con proyectos de la oposición

Los legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro piden que se discutan proyectos de la oposición en la Legislatura de Río Negro. Archivo

La falta de inclusión de proyectos de la oposición en el debate legislativo en Río Negro es una constante y el reclamo por esa situación resurge de manera esporádica, ahora por parte del bloque del Partido Justicialista- Nuevo Encuentro que formalizó el reclamo de que se sumen proyectos que permanecen sin avances desde 2024.

El pedido no está dirigido al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, que convocó a sesión para el próximo jueves 2 de octubre, sino a los titulares de las distintas comisiones de la Legislatura que son parlamentarios del oficialismo de Juntos Somos Río Negro y aliados, como la CC-ARI (conduce la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social).

Anteriormente en comisiones, en oportunidad de otra sesión, legisladores del PRO también hicieron el planteo.

Lo cierto es que en los temarios de las sesiones priman los proyectos del Ejecutivo -que esta vez no enviaría ninguno nuevo para su debate-; del bloque oficialista y parlamentarios más cercanos como de la CC-ARI y UCR; salvo contadas excepciones en los que se dio tratamiento a iniciativas de otros sectores como el PJ-Nuevo Encuentro, PRO y Vamos con Todos.

El PJ-Nuevo Encuentro en su reciente pedido de incluir proyectos sin avance dijo que «varias de estas iniciativas ni siquiera lograron ser discutidas en comisiones» y consideraron «indispensable» que sean incorporadas al temario de la próxima sesión.

Hay que mencionar que el temario de la sesión lo definen los presidentes de bloques en Labor Parlamentaria y allí donde el oficialismo hace primar su mayoría contando a sus aliados CC-ARI y UCR.

Qué temas piden debatir desde el PJ

En una enumeración de temas que no salieron del cajón mencionaron iniciativas que apuntan a garantizar el derecho a la alimentación con la creación del Programa Alimentario Rionegrino, reforzar la inversión en salud pública hasta 2027, declarar la emergencia productiva y financiera para sostener a las Pymes, regularizar la situación dominial de familias en el barrio Alún Ruca de Bariloche y en la zona de Mallín Ahogado, así como frenar los aumentos en las tarifas eléctricas.

La legisladora y candidata a senadora por Fuerza Patria, Ana Marks, subrayó: “Desde nuestro bloque presentamos proyectos que responden a problemas concretos: la tierra, la vivienda, el acceso a alimentos, la salud y las tarifas. No podemos seguir postergando a las familias rionegrinas. Necesitamos que estas propuestas se discutan de manera urgente y que en el debate legislativo de la próxima semana se aborden de una vez los problemas reales de nuestra gente”.