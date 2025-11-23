Nueva bicisenda en Cipolletti: licitan obras por $702 millones en calle San Luis

El municipio de Cipolletti avanza con las obras sobre calle San Luis a partir de un proyecto que busca transformar una de las vías troncales de la ciudad en un corredor seguro y accesible, conectando barrios residenciales con espacios recreativos y zonas en crecimiento.

La licitación pública contempla tareas de infraestructura sobre el bulevar, con parquizado, iluminación, bicisenda, senda peatonal y dispositivos de seguridad vial, indicó en dialogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente, Rodrigo Buteler.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $702 millones y prevé un plazo de ejecución de 120 días corridos, según la documentación técnica publicada por el Ejecutivo. La apertura de sobres será el 27 de noviembre en el edificio municipal, donde se conocerán las empresas oferentes.

La traza que financiará el municipio se desarrollará desde Santa Cruz hasta Illia, sobre el bulevar central de San Luis. La obra se integra a un plan de movilidad sostenible que busca ampliar corredores seguros y mejorar la circulación de la ciudad. El pliego costó $220.000 y estuvo disponible hasta el 18 de noviembre.

Obras complementarias en la calle San Luis de Cipolletti

La intervención sobre San Luis tiene dos licitaciones paralelas: una exclusivamente vial, que incluye asfaltado, cordón cuneta y reorganización de la rotonda -a cargo de la empresa Quidel- y otra orientada a la ciclovía y el parquizado. Esta segunda corresponde al llamado anunciado ahora y funciona como complemento urbano del tramo ya en ejecución.

Además, parte del corredor será ejecutado por privados que desarrollan un loteo en Mariano Moreno y San Luis. En lugar de realizar aportes monetarios por retorno diferencial, el municipio acordó que los urbanizadores financien y construyan la conexión desde Mariano Moreno hasta Santa Cruz, paralela a la vía del ferrocarril.

“Hay una parte que hace el privado, que está loteando en Mariano Moreno y San Luis. En vez de que nos den plata, les pedimos que hagan la obra que va desde Mariano Moreno hasta Santa Cruz, a la vera de la vía del ferrocarril, con parquizado, luz y bicisenda”, explicó el intendente Rodrigo Buteler.

La combinación de ambos tramos permitirá conformar un corredor continuo desde Mariano Moreno hasta la Circunvalación, integrando obras públicas y privadas. “Todo eso te conforma un parquizado con bicisenda desde Mariano Moreno hasta la Circunvalación, lo cual es un gran avance en ciclovías”, sostuvo el intendente.