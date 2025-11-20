Cipolletti traslada su histórica estación meteorológica: nuevo predio para el SMN en Isla Jordán

La histórica estación meteorológica, activa desde principios del siglo XX y ubicada desde fines de los 70′ en Yrigoyen y Kennedy, será trasladada a un nuevo predio en Isla Jordán tras un convenio firmado entre el Municipio y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El anuncio fue realizado por el intendente Rodrigo Buteler tras reunirse en Buenos Aires con la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco, y el director general Diego Leguizamón. «Firmamos un convenio para poder trasladar a un nuevo y mejor espacio la sede local del Servicio Meteorológico Nacional en Cipo. Mejor estructura en un lugar más cómodo y moderno», publicó.

El convenio se firmó en Buenos Aires. Foto: Gentileza.

Consultados por Diario RÍO NEGRO, desde el municipio afirmaron que el predio actual quedó incorporado a una «zona densamente urbanizada y limita la posibilidad de desarrollar proyectos futuros en esas cuatro hectáreas». Además, señalaron que la reubicación es el primer paso para definir el destino del terreno.

La nueva localización será en la zona de Isla Jordán, lindera al vivero municipal. Según pudo averiguar este medio, representantes del SMN visitaron el área meses atrás aproximadamente y realizaron relevamientos técnicos para evaluar la idoneidad del lugar. Desde el municipio señalaron que el sitio «cumple con los requisitos definidos por el organismo nacional».

El traslado de la estación meteorológica de Cipolletti

Foto: Flor Salto.

Una de las particularidades técnicas de la estación meteorológica de Cipolletti es que allí se realizan mediciones de geomagnetismo terrestre, lo que requiere un espacio amplio, despejado y libre de interferencias metálicas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la geóloga Inés Gil -actual y única trabajadora de la sede- relató que se enteró del traslado recién anoche a través de redes sociales. Señaló, además, que meses atrás realizaron comparaciones con el terreno evaluado, aunque aún no tiene confirmado si será el elegido para la nueva sede. “Para hacer un traslado se tienen que hacer unas comparaciones, una línea de regresión y ver cuáles son las condiciones nuevas. Ya estuvimos haciendo comparaciones y dieron que el terreno que observamos son aptas para el equipo de geomagnetismo, pero como todavía no se comunicaron conmigo no sé de cuál terreno hablan”, explicó.

El municipio ratificó que el predio acordado en Isla Jordán reúne condiciones adecuadas para el funcionamiento del instrumental especializado, que incluye sensores de campo magnético, horizonte, viento y variaciones térmicas. “Lo recorrimos y caminamos con los directivos del SMN y un técnico del mismo. Tienen un equipo especial que mide el campo magnético de la tierra y funciona en ese sitio a la perfección”, sostuvieron desde la comuna.

La estación meteorológica de Cipolletti estuvo cerca de ser reubicada en otras oportunidades. Primero se evaluó un predio próximo a las vías del ferrocarril, pero esa localización interfería con las tareas que allí se desarrollan. Luego se abrió la alternativa de trasladarla al Parque Industrial, aunque ese proyecto finalmente no prosperó.

La estación fue un punto de referencia en la región incluso antes de la fundación de la ciudad. Se fundó en se fundó el 21 de julio de 1902 junto al Fortín Confluencia, luego se trasladó al predio del Parque Rosauer y por último se instaló en la intersección de Naciones Unidas e Yrigoyen.