Nueva foto opositora en la Legislatura de Neuquén: impulsan un amparo contra la Ley de Glaciares

La modificación de la Ley de Glaciares unió a un grupo de diputados opositores de Neuquén que presentó una acción de amparo colectiva y una medida cautelar contra la nueva normativa aprobada días atrás por el Congreso de la Nación.

El recurso se formalizó este martes, luego de una conferencia de prensa que estuvo protagonizada por representantes de tres bloques de la oposición en la Legislatura provincial.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el recurso fue impulsado por los diputados Federico Méndez (Democracia Neuquén), María Cecilia Papa (Democracia Neuquén), Darío Martínez (Unión por la Patria), Darío Peralta (Unión Peralta) y César Gass (Juntos por el Cambio-UCR).

A excepción de Peralta, todos ellos estuvieron presentes en la exposición realizada esta mañana en el hall de ingreso al edificio legislativo. También participó del encuentro la diputada de Unión por la Patria, Lorena Parrilli.

Los argumentos contra la nueva Ley de Glaciares

De acuerdo al planteo que hicieron, la norma cuestionada «introduce modificaciones regresivas» al régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental que había establecido la redacción original de la Ley de Glaciares, vulnerando además derechos de «incidencia colectiva y garantías de jerarquía constitucional y convencional».

En particular, mencionaron «el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, el derecho al agua, el derecho a ala salud, el derecho de propiedad y los derechos de las generaciones futuras».

Aseguran que podrían sumarse más diputados. Foto: Matías Subat.

Analizaron que la nueva versión de la ley, que flexibiliza los términos para proteger de los glaciares y delega facultades de evaluación ambiental a los estados provinciales, avanza en «abierta contradicción» con lo dispuesto por los artículos 41, 43 y 75 de la Constitución Nacional.

Indicaron que la reforma normativa configura «un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta«, ya que implica un retroceso injustificado en los estándares de protección ambiental y vulnera el principio de no regresión ambiental, «ampliamente reconocido en el derecho constitucional y convencional vigente», señalaron en el texto al que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO.

El recurso de amparo se presentó ante el Juzgado Federal N°1 de Neuquén y fue acompañado de una medida cautelar para solicitar «la inmediata suspensión de la aplicación de la normativa impugnada en todo el territorio de la República Argentina, así como la orden de abstención de dictar o ejecutar actos fundados en la misma, hasta el dictado de la sentencia definitiva».

Durante la conferencia de prensa se destacó además el impacto en una provincia como Neuquén, que cuenta con más de 500 glaciares reconocidos según aseguraron en el diálogo con los medios.

«Es una medida que va en sintonía con todas la manifestaciones que se están haciendo a lo largo y lo ancho del país», señaló Parrilli.

El diputado Gass, en tanto, aclaró que la medida no es «contra el desarrollo», sino contra la forma en la que se promovieron los cambios por parte del oficialismo de La Libertad Avanza y sus sectores afines en el Congreso.

Martínez, por su parte, no descartó que próximamente se sumen otros sectores a la presentación. De hecho, mencionó que el texto prevé la posibilidad de incorporar nuevos demandantes.

«Esta ley está muy cerca de estropearlo todo», dijo el legislador justicialista, quien además aseguró que se invitará al resto de los diputados, a organizaciones de la vida civil y a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para que también acompañen el amparo.

Una norma que suma amparos en Neuquén

El de los diputados, sin embargo, no fue el único recurso de amparo que se presentó hoy en Neuquén contra la modificación de la ley.

Casi en paralelo, un grupo de representantes de defensorías del pueblo, colegios de profesionales y organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa, donde anunciaron la radicación de un amparo ambiental ante el Juzgado Federal de Zapala.

Entre los participantes estuvo el abogado y exdiputado provincial, Mariano Mansilla, quien aseguró que la ley reformada «pone en riesgo el agua y a nuestros ríos que en Neuquén se originan en glaciares. Esperamos que esta presentación prospere rápidamente”

El texto aprobado la semana pasada por el Congreso establece modificaciones sobre la protección de los glaciares y pasa a concentrarse en aquellas áreas que constituyan «reservas estratégicas de recursos hídricos».

A su vez, permite que cada jurisdicción fije criterios propios para establecer el llamado «piso» de protección, permitiendo que las provincias quienes fijen qué zonas periglaciares son relevantes y cuáles no.

De esta manera, si una formación no tiene una «función hídrica relevante» demostrada científicamente, deja de estar protegida automáticamente contra actividades industriales.