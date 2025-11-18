Nuevas reglas en el Congreso: Martín Menem obliga a legisladores a restituir despachos y advierte con sanciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso nuevas y estrictas reglas para los legisladores que finalizan su mandato. A partir de ahora, deberán restituir la totalidad de los espacios físicos, oficinas y todo el mobiliario y equipo electrónico asignado durante su gestión. Esta decisión busca eliminar la práctica de «herencia» o negociación de despachos, usual hasta el momento en el Congreso.

La resolución, formalizada el 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Buenos Aires, responde a la inminente renovación parlamentaria prevista para el 10 de diciembre. Su objetivo es reorganizar la distribución edilicia y garantizar la rendición de cuentas sobre la administración de los bienes públicos. Este principio se enmarca en la Constitución Nacional y en la Ley de Administración Financiera.

El procedimiento fijado establece que quienes culminen su mandato deberán entregar los bienes y espacios hasta el 9 de diciembre del año de finalización. Si el cese de funciones ocurre por otros motivos, el plazo se acorta a 48 horas desde la notificación. La responsabilidad última sobre estos bienes recae en cada diputado nacional, sin importar si delegaron su custodia.

Nuevas reglas en el Congreso: sanciones por incumplimiento

La nueva disposición introduce un mecanismo de sanción económica para quienes no cumplan con la obligación de devolución. En estos casos, se aplicará un descuento de la última dieta, el salario del legislador, hasta cubrir el valor total de los bienes no restituidos. La valuación se realizará según lo establecido en el reglamento interno del cuerpo legislativo.

Si el valor de los bienes no devueltos supera el monto de la liquidación final y la diferencia no es abonada, la resolución autoriza acciones judiciales. El Servicio Jurídico Permanente de la Cámara deberá iniciar los procesos legales necesarios para recuperar los bienes o su equivalente económico. La Dirección General de Recursos Humanos ejecutará las retenciones previstas.

La medida se fundamenta en que los espacios y recursos son un bien institucional común, cuya distribución debe ser racional y equitativa. La normativa deroga cualquier disposición previa que se oponga a estas nuevas directrices. Es importante destacar que la última dieta de los legisladores salientes se hará efectiva únicamente tras la verificación de la devolución completa de los bienes y espacios asignados.