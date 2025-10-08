Elecciones 2025: participá de la encuesta de Diario RÍO NEGRO para las legislativas en Neuquén y Río Negro

Diario RÍO NEGRO lanzó una encuesta online de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre 2025, destinada a habitantes de Neuquén y Río Negro. El sondeo busca medir la gestión del presidente Javier Milei y conocer la intención de voto para los cargos de senadores y diputados que se renuevan en ambas provincias.

La encuesta, que requiere completar datos básicos como edad, género y lugar de residencia, se centra en dos preguntas clave. La consulta es 100% anónima y se puede acceder haciendo clic en este enlace. Los datos se publicarán el 17 de octubre, antes de la veda electoral.

Aunque no tiene el valor y la rigurosidad de un sondeo presencial realizado por consultoras profesionales, consideramos que puede ser un buen termómetro para analizar cómo nuestra audiencia evalúa la actualidad política y a los protagonistas de esta carrera electoral.

Elecciones 2025: las preguntas clave de la encuesta de Diario RÍO NEGRO

La primera pregunta de la encuesta es para evaluar la gestión hasta la fecha del presidente: «¿Qué evaluación hacés de la gestión del presidente Javier Milei?». Los participantes podrán ponderar el rumbo económico, las reformas estructurales del Estado y las políticas sociales implementadas.

La segunda pregunta se adapta a la provincia del participante: «¿Por cuál de los siguientes espacios creés que votarás en las elecciones legislativas nacionales de octubre en Neuquén/Río Negro?».

La encuesta se puede acceder con la URL: https://www.rionegro.com.ar/encuesta-elecciones-2025/

A nivel nacional, el próximo 26 de octubre 2025 se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, lo que equivale a 127 bancas, y un tercio del Senado, con 24 escaños en juego.

En el caso de Neuquén, la provincia debe renovar las tres bancas que tiene en el Senado y tres de las cinco que le corresponden en la Cámara de Diputados. Por su parte, Río Negro también renovará sus tres bancas en la Cámara Alta y dos de sus cinco lugares en la Cámara Baja.

Elecciones 2025: dónde voto en las legislativas del próximo 26 de octubre

El próximo 26 de octubre 2025, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Argentina y una de las dudas más frecuentes es dónde emitir el voto. Te contamos que los padrones definitivos ya están disponibles y podrán consultarse en los Juzgados de Paz, en las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web www.padron.gob.ar.

Las observaciones al padrón estarán habilitadas hasta el viernes 26 de septiembre 2025 y sólo se admitirán aquellas vinculadas a correcciones de errores u omisiones, según lo establece el artículo 33 del Código Electoral Nacional.

Los documentos habilitados para votar son:

Libreta Cívica (LC)

Libreta de Enrolamiento (LE)

DNI tapa verde

DNI tapa celeste

DNI tarjeta en sus dos versiones

Cabe destacar que, aún cuando figure la leyenda “No válido para votar” en la primera versión del DNI tarjeta, dicho documento podrá ser utilizado. Se recuerda que el día de la elección cada ciudadano deberá concurrir con la última actualización de su DNI.

Documentos NO válidos para votar

Para evitar inconvenientes el día de la elección, es importante tener en cuenta que no se aceptarán en las urnas los siguientes documentos:

El DNI digital en el celular: a pesar de su uso extendido, la versión digital del DNI no es un documento válido para el sufragio.

Comprobantes de DNI en trámite: no se puede votar con la constancia de que el documento está en proceso de renovación o de solicitud de un nuevo ejemplar.

Documentos extraviados: si el DNI se ha perdido o fue robado, no se puede votar.