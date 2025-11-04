Nuevos defensores públicos penales para Neuquén, Cutral Co y Chos Malal

Tres asesores jurídicos ganaron los respectivos concursos para ascender a defensor público penal en Neuquén, Cutral Co y Chos Malal. Se trata de Solange Camila Del Ponte, Vanina Elizabeth Cevallos y Hernán Palacios, cuyos pliegos serán elevados a la Legislatura en busca del respectivo acuerdo.

Cuando los nuevos funcionarios asuman sus cargos se completará por fin la estructura de la defensa pública tal como la diseñó hace 13 años el entonces defensor general Ricardo Cancela. Queda un solo cargo vacante, que se creó después, el de defensor de Circunscripción para Chos Malal.

Solange Del Ponte reunió 61,53 puntos, producto de 2,53 por antecedentes, 19 en el examen escrito, 20 en el oral y 20 (el máximo) en la entrevista personal con los integrantes del Consejo de la Magistratura. Fue su cuarta participación, y en cada concurso mejoró su rendimiento respecto del anterior hasta lograr el primer lugar.

Recibida en la Universidad de Palermo y radicada en Neuquén desde el 2021, trabaja como asesora jurídica en el equipo operativo 4.

Del Ponte, durante el examen oral ante el tribunal técnico. (Captura de video)

En línea con la postura oficial de la defensa pública, cuestionó -ante una consulta de los consejeros- la ley de reiterancia. «Desvirtúa el espíritu de las medidas de coerción. Se pena anticipadamente a la persona por quién es y no por los riesgos procesales que puedan configurarse en ese legajo en particular. En mi opinión es inconstitucional», dijo.

También expresó reparos hacia el narcotest a integrantes de los tres poderes del Estado: «No sé si hace a la transparencia de los funcionarios, y se puede contraponer con el artículo 19 de la Constitución, que protege las actividades privadas de las personas.

Cutral Co: «consumo problemático acentuado»

Vanina Elizabeth Cevallos, secretaria de primera instancia de la defensa pública de Cutral Co, ganó el concurso para la Segunda Circunscripción con cabecera en esa ciudad. Obtuvo 3,81 puntos por antecedentes, 18 en el escrito, 20 en el oral y 19,71 en la entrevista personal, lo que sumó en total 61,52.

Explicó, en su diálogo con los consejeros que la situación en la jurisdicción «es compleja: por la recesión económica los delitos contra la propiedad han aumentado y hay consumo problemático acentuado«.

Otras herramientas

La funcionaria señaló que para estos últimos «hay que articular con otros organismos para darles un acceso a la salud. Trabajamos con el hospital, que también tiene falta de recursos, y con el dispositivo de varones para los casos de violencia de género. O sea, no sólo la causa penal sino también darles otras herramientas para que no vuelvan a caer. Algunos no tienen redes familiares», detalló.

El examen oral de Cevallos, ganadora del concurso para Cutral Co. (Captura de video)

Otro aspecto que remarcó fue que el área de Población Judicializada -que depende del Poder Ejecutivo- «no tiene recurso humano, no hay una psicóloga». Eso impacta en personas privadas de su libertad «en condiciones de pedir beneficios, hay un atraso porque no se hacen los informes que se necesitan» para darles salidas transitorias, laborales o libertad anticipada.

Dijo que hay «más de 30 condenados en comisarías», situación que se agravará «cuando empiecen las condenas por microtráfico».

La conectividad en el norte neuquino

El concurso para la defensoría de Chos Malal tuvo como particularidad que registró un solo participante: Hernán Palacios, quien cosechó 58,19 puntos producto de 5,19 por antecedentes; 15 y 18 en los exámenes escrito y oral, y 20 en la entrevista personal.

Hernán Palacios describió ante los consejeros la situación en el norte neuquino. (Captura de pantalla)

Hizo una profunda y detallada descripción de las condiciones de trabajo en el norte neuquino, que debe leerse como un glosario de las dificultades que afrontan los vecinos para acceder al servicio de justicia en aquella región.

Señaló que el principal problema es la conectividad. «Por falta de personal, de recursos tecnológicos y de transporte público fluido, se dificulta el contacto con la gente que vive en esos lugares», dijo.

Un ejemplo que describe todo

Puso un ejemplo: «ayer tuvimos una audiencia; la jueza de turno estaba en Cutral Co, en El Huecú estaban el imputado en la comisaría y la víctima en el hospital, con el teléfono particular que le había prestado un policía. La audiencia tenía que durar media hora pero se caía el enlace y se prolongó dos horas. A veces funciona muy bien pero hay un porcentaje alto que funciona mal».

Agregó que los vecinos no la tienen fácil para viajar a Chos Malal. En caso de que tengan plata para el pasaje, el colectivo de El Huecú sale dos veces por semana, a las 7 y regresa a las 21. «Si no tienen que hacer dedo, o pedirle a un amigo, o a la policía que los traslade», describió Palacios.

En cuanto a la defensa, «tiene un solo vehículo oficial para la defensoría del niño, la penal y las dos civiles, y a veces se la prestamos al fuero de familia que tienen un vehículo urbano y se le hace difícil el acceso a los caminos del interior». Dijo que muchas veces usa su moto para llegar a algunos parajes.

El Consejo, conmovido

El relato conmovió a los integrantes del Consejo, algo que sucede muy pocas veces. La vicepresidenta Encarnación Lozano (MPN) expresó en nombre del cuerpo: «sólo le deseo éxitos, porque ha demostrado usted una gran fortaleza en la función. Hay que estar en esa zona, hay que tener empatía con el asistido con esta falta de recursos que son evidentes».

«Usted ha trasmitido un compromiso, una fortaleza, que le deseo éxitos en su función y ojalá el Poder Judicial de la provincia cuente con muchos funcionarios de su calidad». Palacios se emocionó hasta las lágrimas.