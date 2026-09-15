Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

A más de un año del siniestro vial en el que el tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, chocó y mató a Tania Gandolfi, de 41, y a su hija Agustina García, de 17, la Justicia de Rosario lo condenó a 16 años de prisión por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. La condena incluye una inhabilitación para conducir vehículos por un plazo de 10 años.

16 años de prisión para Agustín López Gagliasso: qué argumentó la fiscalía

El juicio comenzó el lunes 7 de septiembre. La fiscal Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, le atribuyó al acusado el hecho ocurrido el 21 de enero de 2025 en la esquina de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Gagliasso circulaba en su Peugeot 206 por el túnel de la avenida Illia cuando, tras una discusión con un motociclista, inició una persecución. En ese trayecto aceleró hasta alcanzar los 120,7 kilómetros por hora, una cifra que duplica el límite permitido para ese tramo según remarcó la Fiscalía.

Al llegar al cruce con Presidente Roca, el acusado no frenó y realizó maniobras de sobrepaso en zigzag entre otros vehículos. Perdió el control del auto, derrapó, subió a la vereda e impactó contra las personas que esperaban junto a la columna del semáforo.

Como consecuencia del golpe, Gandolfi y García murieron al instante. Una niña de seis años, un hombre de 45 y una joven de 20 que viajaba en el Peugeot sufrieron lesiones leves.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó videos y testimonios, entre ellos el de la acompañante del vehículo. “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo. Al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto. Estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, declaró la testigo.

La Fiscalía y la querella habían solicitado una pena de 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir. Sostuvieron la figura de dolo eventual al marcar que el acusado circulaba al doble de la velocidad permitida. “El condenado representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia”, señalaron desde la Fiscalía.

El abogado de la familia de las víctimas calificó la pena solicitada como “razonable” al considerar la edad del acusado y la falta de antecedentes en hechos de este tipo. Consideró también que los elementos reunidos ameritaban un pedido superior al de otros casos con igual calificación legal.

La última audiencia se concretó en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal, integrado por las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, resolvió fijar la pena en 16 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.

La fiscal confirmó a los medios que los fundamentos del fallo se darán a conocer en los próximos 10 días. El joven de 22 años cumplirá la condena en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero.