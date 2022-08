Ofelia Fernández cuestionó las medidas de Massa y advirtió que podría irse del Frente de Todos

Se cumplen dos semanas que Sergio Massa asumió al frente del Ministerio de Economía. Desde su juramento, comunicó una serie de medidas. Las acciones no cayeron bien en el Frente Patria Grande, de Juan Grabois. Hoy a través de un duro mensaje en su red social la legisladora porteña Ofelia Fernández mostró su desconformidad y hasta puso en duda su permanencia en el bloque oficialista.

«Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques», escribió Fernández.

El 4 de agosto, día que Massa tomó las riendas de Economía y comunicó sus primeras medidas, el Frente Patria Grande, emitió un comunicado, en el que expresaron que «no hubo el más mínimo anuncio para que los sectores sociales más postergados» pero sí para «otros sectores».

Ante esto, advirtieron que se ven «en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista”, señalaron desde la agrupación.

Además de las palabras de Ofelia Fernández, el miércoles hubo otros mensajes hacia el Gobierno, en la marcha que encabezó la CGT.

“Le decimos al Presidente que tome las medidas que tiene que tomar, que el pueblo argentino lo va a acompañar. Que no sea un ultimátum, pero algo tiene que hacer con los que remarcan los precios todos los días. No se la pueden llevar de arriba porque estos tipos vienen ganando desde la Dictadura militar a la fecha y nunca fueron solidarios con el pueblo argentino”, dijo el secretario general de la confederación Pablo Moyano, en la movilización.

