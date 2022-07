Optimismo en el massismo de Neuquén por el posible nuevo cargo de Massa

Los rumores sobre un nuevo cambio en el equipo del presidente Alberto Fernández, que tendrían como protagonista al actual presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, ya repercutieron en Neuquén. El massismo local consideró con optimismo que su «incorporación a la mesa chica de la economía nacional le daría aire y alivio al país».

El diputado provincial del Frente Renovador Carlos Sánchez dialogó con RÍO NEGRO y catalogó la posibilidad como «sumamente positiva para el gobierno nacional» ya que Sergio Massa «cuenta con un equipo muy formado y de trayectoria, sobre todo en lo económico».

El legislador neuquino confirmó que hace un mes el referente nacional lideró una reunión con representantes del Frente Renovador de todo el país. «Allí nos trasmitió tranquilidad y nos brindó la seguridad de que los principios que nos reúnen políticamente siguen fuertes» agregó.

A pesar de esto, confesó que una posible incorporación en estos momentos y con la ministra de Economía Silvina Batakis fuera del país, puede parecer «abrupta» pero que «conociendo las acciones de Sergio, no es algo improvisado». Incluso aseguró que dentro de su espacio ya habían trascendido algunas posibilidades de cambios en el gabinete.

También explicó que si bien puede verse como un cambio «riesgoso» de cara a las elecciones del 2023, desde el bloque que representa «no nos asombra que Massa asuma un desafío como este, porque está preparado para todo».

«Acá no hay fines especulativos previos a las elecciones, no es una última jugada de Massa, es una posibilidad que da la chance de mejorar el proyecto nacional y que el macrismo no vuelva» comentó.

Por el momento, solo se confirmó una próxima reunión entre Sergio Massa y el presidente en tanto llega al país la ministra Batakis. «Estamos esperando más información, pero tenemos mucha expectativa», confirmó Sánchez.