Orden ejecutiva y geopolítica: Estados Unidos abre la puerta a 100.000 toneladas de carne argentina

En una maniobra relámpago que consolida los términos del pacto sellado apenas veinticuatro horas antes, el presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que eleva de 20.000 a 100.000 toneladas la cuota anual de carne vacuna argentina permitida en el mercado norteamericano.

Donald Trump amplía cinco veces la cuota de carne argentina en Estados Unidos

Bajo el título “Garantizar carne vacuna a precios accesibles para el consumidor estadounidense”, la medida busca inyectar un shock de oferta en las góndolas para mitigar el costo de vida en EE. UU., aunque ha abierto una herida de desconfianza en el influyente sector ganadero de ese país.

La decisión representa un espaldarazo económico proyectado en 800 millones de dólares adicionales en exportaciones para la administración de Javier Milei, marcando el primer hito tangible de la profundización del eje Buenos Aires-Washington.

La justificación de la Casa Blanca no es estrictamente diplomática, sino técnica y coyuntural. El decreto detalla una «tormenta perfecta» que ha diezmado el hato ganadero de Estados Unidos en los últimos años:

Crisis climática y ambiental: Sequías severas y persistentes en estados productores clave como Texas, Oklahoma y Kansas limitaron la producción de forraje, obligando a los productores a reducir sus planteles de manera drástica.

Restricciones sanitarias en la región: En mayo de 2025, la detección del “gusano barrenador del ganado” en México forzó al Departamento de Agricultura (USDA) a restringir el flujo de animales vivos desde la frontera sur, estrangulando aún más el suministro para los corrales de engorde estadounidenses.

Mínimos históricos de stock: Trump remarcó que, a julio de 2025, el inventario ganadero nacional cayó a 94,2 millones de cabezas, un nivel de escasez que empujó el precio de la libra de carne a un récord histórico de 6,68 dólares en diciembre pasado.

“Como presidente, tengo la responsabilidad de garantizar que los estadounidenses que trabajan arduamente puedan permitirse alimentar a sus familias. Estoy tomando medidas para aumentar temporalmente la cantidad de importaciones… con el fin de aumentar el suministro de carne molida”, reza el texto de la orden ejecutiva.

El incremento de 80.000 toneladas métricas se administrará bajo un esquema de «orden de llegada» y se distribuirá en cuatro tramos trimestrales a lo largo de 2026. Este mecanismo obliga a los frigoríficos argentinos a una eficiencia logística sin precedentes para capturar los cupos antes que sus competidores.

El primer tramo de 20.000 toneladas se habilitará formalmente el 13 de febrero y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Los tres tramos restantes, de igual volumen cada uno, se abrirán sucesivamente el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre, cerrando el ciclo el último día de diciembre. Es importante destacar que estas cantidades se suman a las 20.000 toneladas que ya estaban asignadas históricamente a la Argentina.

A pesar del optimismo en la Cancillería argentina, liderada por Pablo Quirno —quien ya adelanta gestiones para que esta medida se convierta en permanente—, la resistencia en el interior de Estados Unidos es palpable.

Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA, advirtió que la industria estadounidense está en crisis y que la entrada masiva de proteína argentina deprimirá los precios pagados a los productores locales, afectando la autosuficiencia nacional. Sin embargo, Bullard concedió un alivio a sus representados al señalar que, según el texto actual, 80.000 de estas toneladas tienen fecha de caducidad a finales de 2026, lo que sitúa a la medida como un «parche» inflacionario temporal y no como un cambio estructural definitivo.

Este decreto no solo pone a prueba la lealtad de los legisladores republicanos de estados agrarios hacia la figura de Trump, sino que sitúa a la Argentina en una posición de privilegio comercial inédita, operando como el principal proveedor externo para estabilizar uno de los componentes más sensibles de la canasta básica estadounidense.

