El acuerdo con Estados Unidos espera por el Congreso y podría tratarse recién desde marzo

Tras el anuncio oficial del acuerdo comercial cerrado con Estados Unidos, el Gobierno nacional analiza los tiempos legislativos para el envío del proyecto al Congreso. Aunque en Casa Rosada aseguran que se trata de una de las prioridades de la agenda, admiten que el tratamiento podría quedar para el período ordinario que comenzará el 1.° de marzo, con la apertura de sesiones encabezada por el presidente Javier Milei.

Cuándo se enviará al Congreso el acuerdo comercial con Estados Unidos

Según reconocieron integrantes de la mesa política, el cronograma acotado de sesiones durante febrero complica la intención del Ejecutivo de avanzar con un temario “ambicioso” en el receso de verano, tal como lo definió el canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa.

En ese contexto, dentro del oficialismo evalúan la posibilidad de incluir el acuerdo en el período de sesiones extraordinarias, aun cuando su debate definitivo pueda demorarse algunos días.

“El análisis todavía está en curso, porque estamos en pleno proceso de traducciones y revisiones técnicas que exige un acuerdo de estas características. Si los tiempos acompañan, será enviado a extraordinarias; si no, será seguramente uno de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo”, explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la primera conferencia de 2026.

El documento, que elimina aranceles para distintos productos de manera recíproca, se encuentra actualmente en proceso de traducción, lo que implica además una revisión legal de cada uno de sus capítulos.

El acuerdo fue rubricado en las últimas horas por el canciller Quirno y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y es considerado por el Gobierno como una pieza central de su estrategia de apertura económica y fortalecimiento del vínculo bilateral con Washington.

Con información de Infobae