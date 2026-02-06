Tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, Argentina espera un boom exportador: cuál sería el sector más beneficiado

Argentina y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, un entendimiento que abarca sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología, industria automotriz y agroindustria.

Tras conocerse esto, el Gobierno de Javier Milei aseguró que confía en los beneficios que le traerá el acuerdo y proyectó un salto en las exportaciones que, según lo afirmado, podría sumar más de USD 1.000 millones extra a la balanza de comercio exterior por la quita de aranceles a los productos enviados desde Argentina.

Cuál sería el sector más beneficiado por el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El entendimiento, de 37 páginas, fue difundido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), a cargo de Jamieson Greer. Si bien se informa que abarca a varios sectores, el consenso general de los analistas y los datos oficiales apuntan que el sector cárnico.

El pacto bilateral contempla la apertura mutua de mercados para bienes considerados estratégicos, además el gobierno argentino anunció que la administración de Donald Trump otorgará un cupo ampliado de 100.000 toneladas anuales para el ingreso de carne bovina argentina. Es por este motivo que los analistas consideran a este sector como el principal beneficiado.

De acuerdo con estimaciones oficiales compartidas por el sitio Infobae, la ampliación del cupo representa una suma adicional de 80.000 toneladas en 2026, que se agregan a las 20.000 toneladas previamente autorizadas. Por lo tanto la medida permitiría aumentar las exportaciones argentinas de carne vacuna en aproximadamente 800 millones de dólares.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC) fue uno de los primeros en celebrar el entendimiento y consideró que los funcionarios argentinos «han conseguido una mejora significativa para el acceso de nuestras carnes bovinas al mercado de los Estados Unidos».

Además, remarcaron que según información de la Dirección General de Aduanas, se exportaron a los Estados Unidos cerca de 45.000 toneladas de carne bovina enfriada y congelada por un valor de casi 345 millones de dólares, por lo que a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, la cifra podría incrementarse.

Acuerdo con Estados Unidos: algunos ejes del acuerdo

1) Reducción de Aranceles: contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE. UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector Agropecuario: Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.

4) Comercio Digital y Datos: Argentina reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses.

5) Compromisos Laborales y de Propiedad Intelectual: se acordó prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso y Argentina reforzará la protección de patentes (especialmente en fármacos) y el control de falsificaciones.