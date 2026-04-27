“Es un año de mucho trabajo”: el Concejo Deliberante de Cipolletti inicia una nueva etapa

El Concejo Deliberante de Cipolletti atraviesa una nueva etapa política tras la salida de una edil y la incorporación de un reemplazante. La presidenta del cuerpo legislativo, Karina Alvarez, destacó que la prioridad en el inicio del año fue normalizar la estructura administrativa para garantizar el funcionamiento pleno.

El proceso incluyó la validación del nuevo concejal, la reorganización de uno de los bloques y la designación de autoridad de la bancada acéfala a partir de lo marcado en la Carta Orgánica y el Reglamento Interno.

Tras las definiciones internas, el Deliberante quedó conformado por tres bloques políticos. Alvarez detalló que los bloques son: Juntos Somos Río Negro presidido por Martín Posse, Cambia Cipolletti por Héctor Sepúlveda y Coalición Cívica ARI por Oscar Langowski.

El nuevo mapa del Concejo Deliberante de Cipolletti

La salida de una integrante del cuerpo legislativo en febrero obligó a una reestructuración de emergencia para no frenar la actividad parlamentaria local. Esta vacante obligó a convocar por orden de lista a Héctor Sepúlveda, quien tras aceptar el cargo, activó una profunda readecuación administrativa. “A partir de ahí debíamos empezar a trabajar cómo se conformaba nuevamente el Concejo Deliberante”, explicó la Álvarez en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

«En el medio nosotros teníamos comisión, ya programadas, con expedientes que se vencían si no los tratábamos, entonces lo que se llamó a Comisión de Gobierno y se pidió la moción entre todos los concejales presentes para votar y permitir la presencia del concejal Sepúlveda en la comisión, a pesar de no ser miembro efectivo hasta el momento», indicó la presidenta del cuerpo legislativo. Esto va en línea con una decisión de Álvarez de que todos los partidos estén presentes para que «predomine la pluralidad de voces» en la decisiones legislativas.

Karina Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti. Foto: gentileza.

La salida de la presidenta del bloque opositor generó un vacío de poder interno que cambió las reglas del juego para el resto de sus integrantes. Al no haber una conducción definida en esa bancada, se abrió la puerta para que otros miembros solicitaran la conformación de espacios propios. Esta acefalía permitió que el concejal Oscar Langosky avanzara con éxito en su pedido de constituir una bancada unipersonal.

Álvarez sostuvo que tras recibir el pedido de Oscar Langowski para conformar una bancada unipersonal bajo el artículo 12 de la Carta Orgánica, la presidencia activó un riguroso circuito de validación técnica. Este proceso incluyó desde la revisión legal interna hasta la consulta a la justicia electoral para verificar la vigencia de las alianzas políticas representadas. “El concejal propone bloque, se evalúa que cumpla con las condiciones y se consulta si el partido es vigente”, detalló Álvarez y agregó que «Langowski representa un partido que ganó una elección, que tiene una alianza y que hoy sigue estando vigente esa alianza».

«Hay un reglamento que cumplir, que establece cómo funciona el cuerpo y hay condiciones lógicas electorales», Karina Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti.

La validez definitiva de estos nuevos espacios solo se alcanza tras la aprobación en labor parlamentaria y la posterior votación en el recinto frente a todo el cuerpo. En esta ocasión, la falta de autoridades designadas en la oposición generó una paridad administrativa que permitió avanzar con las solicitudes de división de forma acelerada.

A diferencia de intentos fallidos en años anteriores, la falta de una presidencia que bloqueara la división facilitó el trámite administrativo bajo la Carta Orgánica. “Quien pide la división tiene que ser el presidente; si su propio bloque no lo avalaba, yo no podía obligarlos”, aclaró la presidenta del Concejo Deliberante, además agregó que anteriormente, la concejal Napoli propuso «ser un bloque con un partido que no ganó la elección y que no es un partido vigente en ese momento» por lo que no estaba habilitada para generar un bloque unipersonal.

La presidenta remarcó que todos los concejales integran las comisiones permanentes, algo que no ocurre en otros municipios. “Decidí que todos los concejales, sean del partido que sean, iban a integrar todas las comisiones”, indicó.

Un primer semestre marcado por una amplia agenda de proyectos

En cuanto a la agenda legislativa, Álvarez confirmó que ingresará un proyecto del Ejecutivo para desafectar una reserva fiscal en el Distrito Vecinal Noreste, donde se prevé construir una nueva escuela técnica. La iniciativa se suma a otras obras ya licitadas por el municipio.

Además, mencionó que se trabajará una ordenanza vinculada a Vidrios presentada por Langowski y un expediente relacionado con boleta única impulsado por vecinos. Ambos temas ya comenzaron a analizarse en comisión.

La presidenta agregó que también avanzan pedidos para nombrar espacios verdes, cierres de registros de oposición por obras de asfalto y proyectos vinculados a emergencias hídricas y eléctricas en Las Perlas.

De cara a los próximos meses, anticipó más iniciativas oficiales. “Sabemos que van a ingresar unos cuantos expedientes en el primer semestre, todo referente a obras para la ciudad”, afirmó. También mencionó nuevos pedidos de leasing, autorizaciones para privados y temas ligados al parque industrial.