Cipolletti licitará 309 nuevas cuadras de asfalto: «Nos prepara para el desarrollo de los próximos 30 años»

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, anunció la licitación de 309 nuevas cuadras de asfalto que se sumarán al plan de obras que actualmente se ejecuta en distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa busca mejorar la conectividad urbana, fortalecer la seguridad vial y ampliar la infraestructura en diferentes sectores de Cipolletti. La inversión será financiada con recursos municipales y forma parte de una estrategia de desarrollo urbano impulsada por la actual gestión.

Más asfalto para Cipolletti: el anuncio de Rodrigo Buteler

“Decidimos licitar 309 cuadras de asfalto nuevas el 23 y 25 de junio porque necesitamos consolidar el desarrollo de la ciudad con obras que mejoren la conectividad urbana”, expresó Buteler.

Entre los trabajos previstos se encuentra la pavimentación completa de la calle Venezuela hasta el Distrito Vecinal Noreste, además de otras arterias consideradas estratégicas para la circulación.

El intendente también destacó que se avanzará con obras largamente reclamadas por los vecinos, entre ellas la pavimentación total de la Avenida de la Plata, La Falucho, José Hernández, Paso de los Libres, Venezuela y distintas calles del barrio Luis Piedra Buena.

Asimismo, se ejecutará un plan de asfalto en Ferri, que incluirá el recorrido del transporte público, y se continuará con obras en el barrio Anai Mapu.

Buteler señaló que las intervenciones forman parte de una planificación urbana diseñada para acompañar el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas.

“Estamos asfaltando en todos los rincones de Cipolletti, pero con una estrategia de planificación urbana que nos prepara para el desarrollo de los próximos 30 años”, afirmó.