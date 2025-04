Otra vez el PRO planteó diferencias, pero Rolando Figueroa sumará dos leyes la semana que viene

La Legislatura de Neuquén le aprobará la semana que viene al gobernador Rolando Figueroa dos leyes para fomentar la radicación de nuevas inversiones y generar puestos de empleo en la provincia. Si bien el PRO fue uno de los bloques que más críticas planteó, acompañó los despachos y votaría ambas propuestas en el recinto.

En la comisión de Asuntos Constitucionales se trataron este martes las leyes Emplea Neuquén e Invierta en Neuquén y ambas consiguieron dictámenes por unanimidad.

La primera crea el Sistema Público de Promoción del Empleo para «generar oportunidades de inserción laboral» a personas que estén desempleadas o que busquen mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Además, promueve acciones de «intermediación laboral y formativa» y también contempla beneficios fiscales para las empresas que contraten.

Ese proyecto ya se había aprobado en la comisión de Legislación del Trabajo y hoy obtuvo aval de Asuntos Constitucionales, lo que habilitó su pase a sesión.

En cambio, Invierta en Neuquén aún debe hacer un recorrido por la de Presupuesto. Esta ley es una suerte de «RIGI» provincial porque genera beneficios fiscales para las empresas que adhieran, como también de acceso al crédito, a inmuebles de dominio privado del Estado, a preferencia en las licitaciones y a subsidios en energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones.

Empleo neuquino, pero a qué costo

La semana pasada, en la comisión de Producción, fue la diputada Verónica Lichter (PRO) quien planteó sus diferencias con el proyecto. «El objetivo es loable, ¿pero la implementación es real?», alertó sobre la cláusula que obliga a las empresas que radiquen sus inversiones en Neuquén a contratar un 70% del personal con residencia en la provincia.

La legisladora dio como ejemplo la industria de producción de medicamentos, que es una de las actividades que se busca impulsar, y que requiere personal calificado. «Por ahí no tenemos esas personas capacitadas acá. Si tengo que formarlas, mi producto va a ser mas caro. Y si los márgenes son estrechos, esto me puede encarecer, entonces no hago la inversión», planteó.

El diputado Francisco Lépore (Avanzar) defendió que debían ponerse «firmes». «Si Neuquén va a dar premios para invertir acá y hacer un régimen distinto al nacional, estamos en condiciones de tener ciertas exigencias», afirmó.

El debate de la semana pasada finalmente evidenció que ningún legislador tenía un diagnóstico certero sobre la desocupación en Neuquén. Daniela Rucci y Paola Cabeza del MPN aseguraron que exigir un 70% de empleados neuquinos se quedaba «corto» porque «todos sabemos que hay menos puestos de trabajo que hace dos años atrás».

También pusieron en duda que el Indec relevó en el aglomerado de Neuquén-Plottier un 3,9% de desocupación para el cuarto trimestre del 2024, pero Estadística y Censos de la provincia, que es la encargada de publicar datos de las ciudades del interior, no actualiza las cifras desde el tercer trimestre del 2023.

Un RIGI sin montos

En la comisión que se realizó este martes fue Marcelo Bermúdez (PRO) quien planteó diferencias con el proyecto de Rolando Figueroa.

«Cuando hablamos de RIGI estamos hablando de grandes inversiones, pero cuando hablamos de este régimen no estamos hablando de un monto: puede ser un kiosko, pero kiosko ya hay; hablamos de hoteles, pero ya hay; de gastronomía, pero restaurantes ya hay. Si no ponemos un monto, podemos llegar a competir con situaciones que ya están instaladas y que pagan Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario», reclamó.

El diputado cuestionó que la ley incorpore como beneficio para las empresas que adhieran a Invierta en Neuquén el «acceso a inmuebles de dominio privado del Estado» cuando es un derecho que tiene cualquiera.

También advirtió que le parecía «rara» la preferencia en licitaciones públicas que promete la ley.

Bermúdez no tiene voto en esa comisión y el despacho se aprobó hoy por unanimidad, sin Unión por la Patria ni el FIT. La semana que viene, si obtiene igual dictamen en Presupuesto, podría llegar a la sesión pautada para el miércoles.

Invierta en Neuquén, en qué actividades

El régimen de Invierta en Neuquén se aplicará en los siguientes sectores: