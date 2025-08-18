Otro espacio mostró a sus candidatos en Neuquén: críticas a la «falsa oposición» de Rolando Figueroa

En un lunes de lanzamientos en Neuquén, otro espacio que disputará las elecciones legislativas del 26 de octubre presentó en público a sus postulantes para el Congreso, que en la provincia, renovará tres bancas de senadores y tres de diputados.

Se trata del FIT Unidad, la alianza de izquierda compuesta por el PTS, el partido Obrero, la Izquierda Socialista y el MST o Nueva Izquierda, que definió el reparto de lugares titulares y suplentes con un acuerdo programático entre los cuatro partidos.

El acto para oficializar a sus postulantes se organizó esta mañana, en inmediaciones del monumento a San Martín.

El frente lleva como primer candidato al Senado al diputado provincial, Andrés Blanco, seguido de la exconcejal de la capital, Priscila Ottón (MST). En diputados, los titulares serán la diputada provincial Julieta Ocampo (Izquierda Socialista), el exconcejal Cesar Parra (PO) y Florencia Paula Beltrán (PTS).

El FIT Unidad presentó a sus candidatos: «Lo que se pone en tensión es la neuquinidad»

Blanco, que liderará la compulsa para el Senado, dijo en contacto con Diario RÍO NEGRO que las elecciones se darán en un «contexto de ajuste», por responsabilidad del Gobierno nacional pero también por lo que «está realizando el gobierno de Rolando Figueroa».

«Lo que se pone en tensión es lo de la neuquinidad, que para el gobernador contempla a las petroleras y sus enormes ganancias. Esto contrasta con la realidad que están viviendo los trabajadores, las mujeres, la juventud«, dijo el legislador.

Aseguró que desde el FIT «enfrentamos todos los días el ajuste», con movilizaciones y actividades en la calle que no deben esperar a la realización de las elecciones.

De cara a la campaña que empezará, formalmente, una vez que el juzgado electoral confirme las candidaturas presentadas, dijo que en su caso será a «pulmón» y con «trabajadores que hacemos política», con el objetivo de representar en el Congreso «la única alternativa que no se va a dar vuelta».

El diputado neuquino apuntó, además, contra «la entrega» de los recursos de la provincia y lo que se está haciendo en los lagos Los Barreales y Mari Menuco para «llevar pozos petroleros que van a provocar contaminación».

La lista que llevará el FIT Unidad en Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

Ocampo, por su parte, dijo que la intención del espacio es pedirle a la gente «un voto de confianza», destacando que el FIT es «la única alternativa que tenemos frente al ajuste». «Están votando trabajadores, compañeros que no se van a vender«, dijo.

Consideró que el gobierno provincial hace «una falsa oposición» al nacional que conduce Javier Milei, porque ambos «están completamente alineados», no solo en el «ajuste», sino también en la «represión».

Y ejemplificó «con lo que vimos con las comunidades mapuches que protestaban por las personerías jurídicas» en Casa de Gobierno el pasado 20 de julio, cuando se realizó un operativo de desalojo que terminó con casi 20 detenidos y una denuncia en la Justicia por varios delitos, entre ellos el de abuso de autoridad.