Estos son los candidatos de Neuquén tras el cierre de listas: nueve en total y una boleta «corta»
La justicia electoral tiene cinco días para oficializar las listas. La Libertad Avanza, Fuerza Patria y La Neuquinidad encabezan con mujeres para la categoría del Senado.
Nueve listas se presentaron este domingo en Neuquén para disputar las seis bancas del Congreso Nacional que se pondrán en juego en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El juzgado electoral había recibido, hasta esta noche, los trámites de tres alianzas y seis partidos: si todas resultan oficializadas, será el menú que el electorado de la provincia encontrará en los cuartos oscuros en octubre.
Los candidatos de Libertad Avanza
La Libertad Avanza, que juega como oficialismo en esta contienda, ordenó su tropa finalmente el viernes y formalizó su nómina a través de su Congreso partidario, sin internas. Se presentará con su propio sello, sin apostar a un frente electoral y con la actual diputada y presidenta del partido, Nadia Márquez, como principal figura.
Candidatos titulares para el Senado:
- Nadia Márquez
- Pablo Cervi
Candidatos titulares para Diputados:
- Gastón Riesco
- Soledad Mondaca
- Joaquín Figueroa
Los candidatos de Fuerza Patria
Fuerza Patria fue la que más demoró en la definición, tras la negativa de varios referentes que desistieron de integrar la nómina para una pelea electoral que se le anticipa difícil. Para la Cámara de Diputados hará una apuesta fuerte con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile.
El frente está conformado por el PJ, El Frente y la Participación, el Partido Solidario y Libres del Sur, con representación de las cuatro fuerzas en algún lugar de la nómina.
Candidatos titulares para el Senado:
- Silvia Sapag
- Sebastián Villegas
Candidatos titulares para Diputados:
- Beatriz Gentile
- Fernando Pieroni
- Mercedes Lamarca
Los candidatos de La Neuquinidad
La Neuquinidad fue la primera alianza en revelar su nómina, tras un llamado formal a internas que terminó, como se esperaba, con una única lista proclamada impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.
Jugará en la categoría del Senado con sus dos leales, la ministra Julieta Corroza y el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset, y en Diputados con una «outsider».
Candidatos titulares para el Senado:
- Julieta Corroza
- Juan Luis «Pepé» Ousset
Candidatos titulares para Diputados
- Karina Maureira
- Joaquín Perrén
- María José Rodríguez
Los candidatos de Fuerza Libertaria
Candidatos titulares para el Senado:
- Carlos Eguía
- Cintia Meriño
Candidatos titulares para Diputados:
- Joaquín Eguía
- Beatriz Victoria
- Mariano Rolla
Los candidatos de Más por Neuquén
Candidatos titulares para el Senado:
- Carlos Quintriqueo
- Ana Sandoval
Candidatos titulares para Diputados:
- Amancay Audisio
- Ramón Fabián Palavecino
- Malena Julieta Ortiz
Los candidatos de Desarrollo Ciudadano
Desarrollo Ciudadano tuvo que modificar su lista a último momento, luego de que la primera candidata para el Senado, Marisa Torres San Juan, desistiera de participar tras el escándalo por el robo en La Anónima de Plottier por el cual señalan como responsable a su hijo.
Por ahora, no se confirmó quién iría en reemplazo. El partido buscaba disputar como plato fuerte el tramo de Diputados, con el regreso de Gloria Ruiz, la vicegobernadora destituida, a la arena política.
Candidatos titulares para Diputados
- Gloria Ruiz
- Carlos Cides
- Laura Nievas
Los candidatos del FIT Unidad
Este domingo se presentaron también dos opciones de izquierda para disputar la elección de octubre. El FIT Unidad volverá a competir como alianza integrada por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y Nueva Izquierda o MST.
Candidatos titulares para el Senado:
- Andrés Blanco
- Priscila Ottón
Candidatos titulares para Diputados:
- Julieta Ocampo
- César Parra
- Florencia Beltrán
Los candidatos del Nuevo MAS
Por otro lado, también llevará lista el Nuevo MAS, un partido que, nuevamente no pudo cerrar un acuerdo con el FIT para integrar su alianza. El espacio, históricamente referenciado con el obrero Alcides Christiansen, aseguró que apostó a una «renovación» de nombres.
Candidatos titulares para el Senado:
- Maximiliano Irrazabal
- Fernanda Christiansen
Candidatos titulares para Diputados:
- Keila Riquelme
- Darío Gutiérrez
- Silvia Priolo
Los candidatos de Unidad Popular
El único partido que irá con lista corta, es decir, que presentará candidatos para una sola de las categorías en juego es Unidad Popular. Competirá solamente por el tramo de diputados luego de haber decidido no integrar la alianza con Fuerza Patria. Sus referentes explicaron que no disputarán las bancas del Senado para evitar una división mayor del electorado.
Candidatos titulares para Diputados:
- Claudio Vázquez
- Anahí Ruarte
- Santiago Quintulen
