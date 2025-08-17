Estos son los candidatos de Neuquén tras el cierre de listas: nueve en total y una boleta «corta»

La elección del 2023 fue la última con boletas partidarias. Foto: Juan Thomes

Nueve listas se presentaron este domingo en Neuquén para disputar las seis bancas del Congreso Nacional que se pondrán en juego en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El juzgado electoral había recibido, hasta esta noche, los trámites de tres alianzas y seis partidos: si todas resultan oficializadas, será el menú que el electorado de la provincia encontrará en los cuartos oscuros en octubre.

Los candidatos de Libertad Avanza

Karina Milei y Nadia Márquez en la reunión de presidentes de LLA. Foto: gentileza.

La Libertad Avanza, que juega como oficialismo en esta contienda, ordenó su tropa finalmente el viernes y formalizó su nómina a través de su Congreso partidario, sin internas. Se presentará con su propio sello, sin apostar a un frente electoral y con la actual diputada y presidenta del partido, Nadia Márquez, como principal figura.

Candidatos titulares para el Senado:

Nadia Márquez

Pablo Cervi

Candidatos titulares para Diputados:

Gastón Riesco

Soledad Mondaca

Joaquín Figueroa

Los candidatos de Fuerza Patria

Silvia Sapag. Su padre, Felipe Sapag, fue fundador del Movimiento Popular Neuquino. Foto Cecilia Maletti.

Fuerza Patria fue la que más demoró en la definición, tras la negativa de varios referentes que desistieron de integrar la nómina para una pelea electoral que se le anticipa difícil. Para la Cámara de Diputados hará una apuesta fuerte con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile.

El frente está conformado por el PJ, El Frente y la Participación, el Partido Solidario y Libres del Sur, con representación de las cuatro fuerzas en algún lugar de la nómina.

Candidatos titulares para el Senado:

Silvia Sapag

Sebastián Villegas

Candidatos titulares para Diputados:

Beatriz Gentile

Fernando Pieroni

Mercedes Lamarca

Los candidatos de La Neuquinidad

Pepé Ousset y Julieta Corroza, los candidatos al Senado. Foto: Emiliano Ortiz.

La Neuquinidad fue la primera alianza en revelar su nómina, tras un llamado formal a internas que terminó, como se esperaba, con una única lista proclamada impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

Jugará en la categoría del Senado con sus dos leales, la ministra Julieta Corroza y el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset, y en Diputados con una «outsider».

Candidatos titulares para el Senado:

Julieta Corroza

Juan Luis «Pepé» Ousset

Candidatos titulares para Diputados

Karina Maureira

Joaquín Perrén

María José Rodríguez

Los candidatos de Fuerza Libertaria

Carlos Eguía es el referente de un segundo espacio libertario. Foto: archivo.

Candidatos titulares para el Senado:

Carlos Eguía

Cintia Meriño

Candidatos titulares para Diputados:

Joaquín Eguía

Beatriz Victoria

Mariano Rolla

Los candidatos de Más por Neuquén

Ana Sandoval, Carlos Quintriqueo, y Amancay Audisio, principales candidatos de Más por Neuquén.

Candidatos titulares para el Senado:

Carlos Quintriqueo

Ana Sandoval

Candidatos titulares para Diputados:

Amancay Audisio

Ramón Fabián Palavecino

Malena Julieta Ortiz

Los candidatos de Desarrollo Ciudadano

Gloria Ruiz encabezará la boleta en el tramo de Diputados. Foto: Cecilia Maletti.

Desarrollo Ciudadano tuvo que modificar su lista a último momento, luego de que la primera candidata para el Senado, Marisa Torres San Juan, desistiera de participar tras el escándalo por el robo en La Anónima de Plottier por el cual señalan como responsable a su hijo.

Por ahora, no se confirmó quién iría en reemplazo. El partido buscaba disputar como plato fuerte el tramo de Diputados, con el regreso de Gloria Ruiz, la vicegobernadora destituida, a la arena política.

Candidatos titulares para Diputados

Gloria Ruiz

Carlos Cides

Laura Nievas

Los candidatos del FIT Unidad

El actual diputado provincial encabezará la lista en octubre. Foto Cecilia Maletti.

Este domingo se presentaron también dos opciones de izquierda para disputar la elección de octubre. El FIT Unidad volverá a competir como alianza integrada por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y Nueva Izquierda o MST.

Candidatos titulares para el Senado:

Andrés Blanco

Priscila Ottón

Candidatos titulares para Diputados:

Julieta Ocampo

César Parra

Florencia Beltrán

Los candidatos del Nuevo MAS

Maximiliano Irrazabal y Fernanda Christiansen, candidatos a senadores del Nuevo MAS. Foto: gentileza.

Por otro lado, también llevará lista el Nuevo MAS, un partido que, nuevamente no pudo cerrar un acuerdo con el FIT para integrar su alianza. El espacio, históricamente referenciado con el obrero Alcides Christiansen, aseguró que apostó a una «renovación» de nombres.

Candidatos titulares para el Senado:

Maximiliano Irrazabal

Fernanda Christiansen

Candidatos titulares para Diputados:

Keila Riquelme

Darío Gutiérrez

Silvia Priolo

Los candidatos de Unidad Popular

Claudio Vázquez y Anahí Ruarte, postulantes de Unidad Popular.

El único partido que irá con lista corta, es decir, que presentará candidatos para una sola de las categorías en juego es Unidad Popular. Competirá solamente por el tramo de diputados luego de haber decidido no integrar la alianza con Fuerza Patria. Sus referentes explicaron que no disputarán las bancas del Senado para evitar una división mayor del electorado.

Candidatos titulares para Diputados: